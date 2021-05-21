Как мутации коронавируса позволяют ему сбежать от иммунитета

Напомним, что быстро распространяющиеся варианты коронавируса SARS-CoV-2 так хорошо заражают людей, потому что несут в себе мутации. Они заполучили их в ходе эволюционных изменений, которые постоянно происходят с патогенами. Мутации, которые дают вирусу преимущества (такие как инфицирование большего количества организмов), закрепляются.
Также мутации позволяют вирусу избежать некоторых иммунных реакций, естественных или спровоцированных вакцинацией. Соответственно, ничто не мешает патогену вредить организму.
Новое исследование, проведённое учёными исследовательской организации Scripps Research вместе с коллегами из Германии и Нидерландов, раскрыло ключевые детали того, как работают эти мутации.
Учёные изучили, как важные классы нейтрализующих антител связываются с исходным пандемическим штаммом SARS-CoV-2 и как этот процесс нарушается мутациями, обнаруженными в новых вариантах коронавируса из Бразилии (P.1), Великобритании (B.1.1.7), Южной Африки (B.1.351) и Индии (B.1.617).
Если вирус SARS-CoV-2 станет эндемичным для человеческой популяции, что весьма вероятно, людям может потребоваться более широкая защита от вариантов коронавируса.
Полученные данные показали, что антитела отлично справляются с атаками SARS-CoV-2, пришедшего из Уханя. Но некоторые варианты вируса, появившиеся позднее, способны ускользать от них.
Учёные осторожны в своих выводах: возможно, в конечном итоге миру потребуются обновлённые вакцины.
В то же время исследование выяснило, что три ключевые мутации вируса SARS-CoV-2, которые по своей природе склонны к развитию, не изменяют другие важные участки вируса. Это говорит о том, что будущие вакцины и методы лечения на основе антител могут обеспечить более широкую защиту от SARS-CoV-2 и его вариантов.
Исследование было опубликовано в журнале Science.