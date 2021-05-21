Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
15Жара в Москве
19Празднование Ураза-байрама в России
17:43 (мск), источник: Смотрим

Как мутации коронавируса позволяют ему сбежать от иммунитета

Учёные из США изучили строение вариантов коронавируса SARS-CoV-2 и разобрались, как избежать иммунного ответа. Новые знания пригодятся при создании будущих вакцин от коронавирусов.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Напомним, что быстро распространяющиеся варианты коронавируса SARS-CoV-2 так хорошо заражают людей, потому что несут в себе мутации. Они заполучили их в ходе эволюционных изменений, которые постоянно происходят с патогенами. Мутации, которые дают вирусу преимущества (такие как инфицирование большего количества организмов), закрепляются.

Также мутации позволяют вирусу избежать некоторых иммунных реакций, естественных или спровоцированных вакцинацией. Соответственно, ничто не мешает патогену вредить организму.

Новое исследование, проведённое учёными исследовательской организации Scripps Research вместе с коллегами из Германии и Нидерландов, раскрыло ключевые детали того, как работают эти мутации.

Новость
Доказана главная причина осложнений при коронавирусе

Учёные изучили, как важные классы нейтрализующих антител связываются с исходным пандемическим штаммом SARS-CoV-2 и как этот процесс нарушается мутациями, обнаруженными в новых вариантах коронавируса из Бразилии (P.1), Великобритании (B.1.1.7), Южной Африки (B.1.351) и Индии (B.1.617).

Если вирус SARS-CoV-2 станет эндемичным для человеческой популяции, что весьма вероятно, людям может потребоваться более широкая защита от вариантов коронавируса.

Полученные данные показали, что антитела отлично справляются с атаками SARS-CoV-2, пришедшего из Уханя. Но некоторые варианты вируса, появившиеся позднее, способны ускользать от них.

Учёные осторожны в своих выводах: возможно, в конечном итоге миру потребуются обновлённые вакцины.

В то же время исследование выяснило, что три ключевые мутации вируса SARS-CoV-2, которые по своей природе склонны к развитию, не изменяют другие важные участки вируса. Это говорит о том, что будущие вакцины и методы лечения на основе антител могут обеспечить более широкую защиту от SARS-CoV-2 и его вариантов.

Исследование было опубликовано в журнале Science.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Вся одежда была в крови": дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья
Доктор Мясников рассказал, кто подвержен атеросклерозу
Путин назвал причину подорожания продуктов
Индийский штамм в России: ждать ли новой волны пандемии
Число погибших рабочих в коллекторе под Таганрогом выросло до 10
В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей
Сборная России играет с Чехией на ЧМ по хоккею (трансляция)
Дзюбу призвали извиниться за слова об угнетающей атмосфере Чечни
Выбраны самые захватывающие снимки Земли, сделанные из космоса
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Главный "сюрприз" 2021 ждет нас уже весной
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Лукашенко нашел способ успокоить горячие головы
Hi-Tech
Китай испытал военно-морскую пушку Гатлинга с 20 стволами Что известно?
Авто
Новый Mercedes-Benz C-класса – технологии и безопасность В России состоялась премьера седана Mercedes-Benz C-класса нового поколения
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 364
к теме "потеряла общий язык с сыном", только про дочь 230
Как купить квартиру? 157
Пятница 127
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь