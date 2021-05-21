17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французский художник создал оптическую иллюзию с парящей Эйфелевой башней
Знаменитая достопримечательность оказалась над скалистым ущельем
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Известный французский художник JR всего за одну ночь «перенес» Эйфелеву башню с Марсового поля на край скалистого ущелья, над которым она практически парит.
Оптическая иллюзия была создана с помощью
Новая работа JR уже привлекла большое внимание туристов и местных жителей и стала хитом в соцсетях, пишет Reuters.
Екатерина Гура