Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
15Жара в Москве
19Празднование Ураза-байрама в России
17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французский художник создал оптическую иллюзию с парящей Эйфелевой башней

Знаменитая достопримечательность оказалась над скалистым ущельем

Известный французский художник JR всего за одну ночь «перенес» Эйфелеву башню с Марсового поля на край скалистого ущелья, над которым она практически парит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оптическая иллюзия была создана с помощью черно-белых фотообоев, которые были наклеены художником на забор и землю напротив башни. Если выбрать правильный ракурс, то башня и арт-инсталляция идеально совпадают друг с другом, представляя единую и очень сюрреалистическую картину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новая работа JR уже привлекла большое внимание туристов и местных жителей и стала хитом в соцсетях, пишет Reuters.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин назвал причину подорожания продуктов
Индийский штамм в России: ждать ли новой волны пандемии
Число погибших рабочих в коллекторе под Таганрогом выросло до 10
В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей
Сборная России играет с Чехией на ЧМ по хоккею (трансляция)
Дзюбу призвали извиниться за слова об угнетающей атмосфере Чечни
Выбраны самые захватывающие снимки Земли, сделанные из космоса
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Главный "сюрприз" 2021 ждет нас уже весной
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Лукашенко нашел способ успокоить горячие головы
Hi-Tech
Китай испытал военно-морскую пушку Гатлинга с 20 стволами Что известно?
Горячие темы на Авто
Евровидение, Манижа. 228
Что-то мне жутко стало от таких планов правительства. 183
С Днём ПионЭрии, Друзья! 173
Об одуванчиках. 135
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Gnezdo.ru
Звёздные выходы, которые не так легко забыть
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Час назад сообщили о внезапной смерти
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Дом
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
6 стильных шведских кухонь, которые приводят в восторг
Осторожно: 7 ошибок при обустройстве дачного участка
Как оформить спальню: самые простые советы и идеи
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь