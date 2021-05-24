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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 24 мая

В Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», прошел первый конкурс «Евровидение» и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев. А помогал ему в деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Кирилл, с малых лет проявлявший большие способности, в совершенстве постигший все науки своего времени и изучивший многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему.

Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

1844 год: телеграф Морзе отправил первую телеграмму из Вашингтона в Балтимор

24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором, протяженность которой — 64 километра. Изобретателем этого «чуда» стал Сэмюэл Финли Бриз Морзе.

До середины XIX века единственным средством передачи сообщений между континентами оставалась пароходная почта. О событиях в других странах люди узнавали с опозданием на недели, а порой и месяцы. Потому создание телеграфа отвечало потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. После того, как эта техническая новинка появилась в большинстве городов мира и земной шар опоясали телеграфные линии, требовались порой минуты, чтобы новость из одного полушария была доставлена в другое.

1900 год: в Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора»

В Санкт-Петербурге на верфи Нового Адмиралтейства 24 мая 1900 года лично императором Николаем II был спущен на воду бронепалубный двухмачтовый крейсер «Аврора» — водоизмещением в 6 731 тонну, длиной 127 метров и шириной 16,8 метра, вооруженный четырнадцатью 152-миллиметровыми орудиями и шестью 76-миллиметровыми зенитными пушками.

Боевое крещение корабль получил через 5 лет в Цусимском сражении во время Русско-японской войны, где был серьезно поврежден и потерял 15 членов экипажа.

Крейсеру удалось вырваться из окружения и уйти в Манилу, где он простоял разоруженным до конца войны.

В 1906 году крейсер вернулся на Балтику. После ремонта он вошел в состав учебного отряда Морского кадетского корпуса и совершил ряд плаваний в Атлантический и Индийский океаны, Средиземное море, к берегам Африки, Таиланда и Индонезии.

В годы Первой мировой корабль нес дозорную службу в Балтийском море и в конце 1916 года прибыл в Петроград на ремонт. А 7 ноября 1917 года крейсер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца и началу Октябрьской революции. Участвовал он и в сражениях Гражданской и Великой Отечественной войн, а в 1948 году был поставлен на вечную стоянку в Санкт-Петербурге.

1928 год: экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле достигла Северного полюса

В 1928 году Умберто Нобиле возглавил экспедицию к Северному полюсу на дирижабле «Италия», который стартовал в Кингсбее и начал перелет через Полярный бассейн. Кроме Нобиле, в экипаж дирижабля вошли 15 итальянцев, чешский физик Бегоунек и шведский метеоролог Мальмгрен. Командиром корабля был Нобиле.

При сильном попутном ветре 24 мая 1928 года дирижабль «Италия» достиг Северного полюса. Снизившись до 100 метров, члены экспедиции сбросили на лед три флага: норвежский, американский и итальянский, а еще большой дубовый крест, врученный им папой Пием XI.

Экипаж провел над полюсом 2,5 часа, обследовал территорию с воздуха.

Затем вновь набрал высоту и отправился дальше в сторону Аляски.

Но дальнейшим планам Нобиле было не суждено осуществиться. Над Баренцевым морем 25 мая дирижабль потерпел крушение.

Лиз Ассиа на конкурсе | Источник: AFP 2021

1956 год: прошел первый конкурс «Евровидение»

Ровно 65 лет назад, 24 мая 1956 года в швейцарском городе Лугано прошел первый конкурс песни «Евровидение». В конкурсе приняли участие представители стран Европы — Бельгии, Голландии, Италии, Люксембурга, Франции, ФРГ, Швейцарии. Победительницей конкурса стала швейцарка Лиз Ассиа с песней Refrain.

Сегодня конкурс эстрадной песни «Евровидение» — одно из самых ожидаемых событий в музыкальной жизни Европы, собирающее возле экранов миллионы телезрителей по всему миру.

Россия участвует в «Евровидении» с 1994 года и один раз выиграла конкурс.

Кстати, это произошло тоже 24 мая, но только 2008 года. Певец Дима Билан с песней Believe принес России первую и до сих пор единственную победу на международном музыкальном конкурсе.

Источник: РИА "Новости"

2003 год: Пол Маккартни дал концерт на Красной площадии

24 мая 2003 года состоялся концерт легендарного Пола Маккартни на Красной площади. В течение почти трех часов он исполнил около 40 песен.

На выступлении присутствовали около 25 тысяч человек. Среди зрителей был и президент России Владимир Путин.

Концерт на Красной площади в 2003 году был первым выступлением Пола Маккартни в России за его карьеру. После него музыкант еще несколько раз приезжал в страну с концертами.

Интересный факт: Пол Маккартни занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый успешный сочинитель и исполнитель популярной музыки. Всего с его композициями было продано 100 миллионов синглов и 60 золотых дисков. Также музыкант является рекордсменом как исполнитель, собравший наибольшее число зрителей — 184 тысячи — на платный концерт в апреле 1990 года в Рио-де-Жанейро. Еще одним мировым рекордом Маккартни было то, что в 1993 году на его концерт в Сиднее было продано 20 тысяч билетов всего за 8 минут.

Источник: AP 2021

Боб Дилан

24 мая свой 80-летний юбилей празднует американский автор-исполнитель песен, актер, художник, Нобелевский лауреат Боб Дилан. Он родился в Дулуте (штат Миннесота, США). Проявил склонность к музыке с самого раннего детства, а с 10 лет начал писать стихи.

По-настоящему революционным стал его альбом Highway 61 Revisited.

Уже в 2004 году он занял четвертую позицию в списке лучших альбомов всех времен и народов.

Музыкант получил такие награды, как «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус», а также награду Центра Кеннеди, Президентскую медаль Свободы, Пулитцеровскую премию и Нобелевскую премию по литературе («За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции»).

По данным опроса журнала Rolling Stone, Боб Дилан является второй (после The Beatles) по значимости фигурой в истории рок-музыки и одним из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен.

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