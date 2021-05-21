Юристы: законодательство России допускает «обязательную» вакцинацию
В ВОЗ не исключают возникновения ситуаций, при которых страны могут рассмотреть возможность введения обязательной вакцинации против коронавируса — например, при «неприемлемо высоком» уровне распространения инфекции. Хотя россиян принудительно прививать не планируют, «Газета.Ru» обсудила с юристами, на каких основаниях власти смогут это сделать, если потребуется.
Представитель Европейской ассоциации медицинского права, адвокат по медицинским делам Алексей Горяинов
— Действующее законодательство без каких-либо изменений допускает «обязательную» вакцинацию. Достаточно соответствующего решения главного санитарного врача о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям для всего населения. А Минздрав вносит соответствующие изменения в действующий календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, расширяя круг лиц.
При этом эта «обязательность» безусловно будет ограничена индивидуальными правами пациента. Никто не будет делать прививку при наличии противопоказаний. Это нонсенс.
Но принцип автономии воли пациента конечно же будет несколько ограничиваться в интересах всего общества — на основании положений ФЗ «Об иммунопрофилактики инфекционных заболеваний» и ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Юрист Анна Пойлова
— Если власти решат ввести обязательную вакцинацию для всех лиц на территории РФ, издавать отдельный закон не потребуется. Также нет необходимости в введении чрезвычайного положения. Достаточно ввести Санитарные правила, утвержденные Роспотребнадзором — согласно ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
И по статье 10 ФЗ № 52 россияне обязаны выполнять требования санитарного законодательства и постановления санитарного врача. Также согласно части 2 статьи 6.3 КоАП нарушение санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий, совершенные в период угрозы эпидемии COVID-19, влекут наложение административного штрафа на граждан — в размере от 15 до 40 тыс. руб.
И Конституционный суд недавно вынес решения, по которым введение обязательного ношения масок в общественных местах и ограничения передвижений во время всплеска заболеваемости коронавирусом были признанными законным и не противоречащими Конституции России.
Ведь по пункту 3 статьи 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Ограничения «приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти», они «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан», посчитали в Минюсте РФ.
Принятие постановления об обязательной вакцинации необязательно должно быть спровоцировано наступлением негативных событий. Это может быть как в результате предотвращения распространения инфекции, так и в целях защиты резидентов и нерезидентов.
Органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право принять правила в любой момент времени.
Михаил Тер-Саркисов, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Тер-Саркисов и Партнеры»
— Часть 3 статьи 17 Конституции РФ гласит: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Если исходить из этого постулата, то законодатель должен обосновать принудительную вакцинацию.
Обоснование должно быть закреплено законодательно, к примеру в ФЗ «Об основных мерах по защите населения от новых инфекций» — возможно, совместно с Перечнем, утвержденным правительством РФ, в котором четко должны быть перечислены все случаи, когда вакцинация может быть произведена не добровольно.
Яков Лысенко
AP 2021
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Италия — библиотека Неврологического института Карло Беста
Один из семи центров вакцинации в Милане, Италия, развернувшийся в библиотечных помещениях Неврологического института Карло Беста (Istituto Neurologico Carlo Besta).
AFP 2021
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Великобритания — Личфилдский собор
Личфилдский собор в Стаффордшире, Англия, — одно из многих необычных мест, которые были адаптированы для вакцинации во время пандемии COVID-19.
AP 2021
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Германия — супермаркеты
Жители ждут своей очереди, чтобы сделать прививку от коронавируса в одном из местных супермаркетов.
Reuters
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Канада — ипподром
Жокей-клуб Онтарио (Канада) Woodbine Entertainment разместил в главном зале ипподрома временный пункт вакцинации населения.
AP 2021
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Индия — общественная парковка
В Мумбаи, Индия, где особенно тяжелая ситуация с коронавирусом, вакцинацию проводят даже на общественных парковках.
AP 2021
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Германия — автостоянка
Временный центр вакцинации на подземной автостоянке в Эберсберге недалеко от Мюнхена, Германия.
Reuters
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Бразилия — Национальный музей Бразилии
В Рио-де-Жанейро всех желающих вакцинируют в Национальном музее Бразилии.
РИА "Новости"
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Россия — медицинский поезд «Академик Федор Углов»
В российском поселке Куйтун в Иркутской области местные жители могут пройти вакцинацию от коронавируса в медицинском поезде «Академик Федор Углов» на ж/д станции. Кроме того, передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» периодически курсирует по станциям Восточно-Сибирской железной дороги для вакцинации всех желающих.
AFP 2021
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США — Нью-Йоркский метрополитен
В Нью-Йорке, США, жители города и все желающие могут получить прививку от коронавируса во временном пункте вакцинации на станции метро 34th street (Metropolitan Transportation Authority).
AFP 2021
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США — бейсбольный стадион «Сэфико-филд»
В Сиэтле (Вашингтон, США) на бейсбольном стадионе «Сэфико-филд» (Safeco Field) между играми местные жители могут привиться от COVID-19.
AFP 2021
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Камбоджа — парк Пномпеня
В одном из парков Пномпеня, Камбоджа, местные жители выстраиваются в очередь, чтобы получить прививку, согласно приказу премьер-министра страны Хун Сена по проведению общенациональной кампании вакцинации против COVID-19.
AFP 2021
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США — школьный автобус
В одном из городов Калифорнии (США) — Инглвуде — курсирует школьный автобус, переоборудованный под мобильный пункт вакцинации граждан от коронавируса.