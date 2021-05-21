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20:47 (мск), источник: ТАСС

Число просмотров трансляций марафона «Новое Знание» превысило 12 млн

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» за два дня собрали более 12 млн просмотров. Об этом журналистам в пятницу сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Источник: РИА "Новости"

«У нас заканчивается второй день марафона “Новое Знание”. Мне дали последние цифры, похоже, уже больше 12 млн просмотров за двое суток», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе марафона, внимание зрителей и слушателей было приковано к двум дискуссионным площадкам, где с аудиторией общались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, предприниматель, изобретатель и основатель корпорации Space X Илон Маск, сооснователь компании Apple Computer Стив Возняк, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие известные личности.

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«Обсуждались экологические проблемы, актуальные вопросы государственного управления, образования, научных исследований в перспективных для государства сферах и многие другие актуальные темы», — отметили в пресс-службе.

Просветительский марафон «Новое Знание» проходит 20—22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Организатором марафона выступило российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.

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