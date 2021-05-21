20:47 (мск), источник: ТАСС
Число просмотров трансляций марафона «Новое Знание» превысило 12 млн
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/.
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«У нас заканчивается второй день марафона “Новое Знание”. Мне дали последние цифры, похоже, уже больше 12 млн просмотров за двое суток», — сказал он.
Как уточнили в
«Обсуждались экологические проблемы, актуальные вопросы государственного управления, образования, научных исследований в перспективных для государства сферах и многие другие актуальные темы», — отметили в
Просветительский марафон «Новое Знание» проходит
Организатором марафона выступило российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.