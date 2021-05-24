Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 маяВ Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», прошел первый конкурс «Евровидение» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика»
17100-летие Андрея Сахарова
18:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Разноцветные шарики? Неправда, на самом деле они бежевые

Шары на рисунке — трех разных цветов, верно? Неверно. На самом деле они бежевые.

Источник: David Novick

По словам Дэвида Новика, создателя этой картинки и профессора Техасского университета в Эль-Пасо, уменьшение изображения усиливает эту иллюзию, а увеличение сводит эффект к минимуму.

Но почему тогда шары на картинке кажутся нам разноцветными?

Восприятие искажает явление, известное как иллюзия Манкера-Уайта.
Новость
Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой озадачила пользователей Сети

Иллюзия работает в силу особенностей устройства человеческого глаза, который воспринимает формы предметов более детально, чем цвета.

Поэтому, хотя очертания сфер кажутся идентичными (что правда), цвет как бы перетекает или ассимилируется с соседними пространствами, объясняет Новик.

В частности, цвет сфер приближается к цвету пересекающих их полос на переднем плане. На этом конкретном изображении множество зеленых, красных и синих полос пересекают сферы и искажают наше восприятие их фактического оттенка.

Иллюзия основана на оттенке полос переднего плана, а не на цветах фона за сферами. Если полосы удалить, иллюзия исчезнет — останутся только одинаковые бежевые шарики.

Если цветные полосы убрать на задний план, шары оказываются бежевыми | Источник: David Novick

Похожим образом иллюзия работает и в случае черно-белого изображения. Например, если перекрыть серый прямоугольник белыми полосами, серый цвет кажется светлее, ближе к белому; и наоборот, если полосы черные, прямоугольник кажется темнее.

Психолог Майкл Уайт описал этот эффект в 1960-х годах. А в 1970 году другой психолог Ханс Манкер продемонстрировал аналогичный эффект с цветными формами и полосами, в которых полосы на переднем плане искажают воспринимаемый оттенок предметов на заднем плане.

Ученые пока не решили, что именно обманывает мозг в этих случаях.

Некоторые думают, что иллюзия возникает на ранней стадии визуальной обработки, когда свет только попадает на сетчатку. Другие считают, что эффект проявляется позже, когда мозг обрабатывает данные. Возможно, правы и те, и другие.

Иллюзия трехцветного конфетти со сферами, которые кажутся желтоватыми, красноватыми и пурпурными, но на самом деле имеют одинаковый светло-коричневый базовый цвет (RGB 255,188,144). Уменьшение изображения увеличивает эффект.
Новость
Названа лучшая оптическая иллюзия 2020 года

Новик в настоящее время изучает, какие цветовые комбинации вызывают наибольшее видимое изменение цвета формы фона. Кроме того, вместе со своим коллегой Акиёси Китаокой, профессором психологии в Университете Рицумейкан в Киото, он изучает, как эффект отличается в случаях с трехмерными и двухмерными изображениями.

«Иллюзия кажется более очевидной в случае со сферами, а не с плоскими дисками. И мы не знаем почему», — говорит Новик.

Новик заинтересовался иллюзией Манкера-Уайта еще в 2017 году, и с тех пор регулярно публикует в своем «Твиттере» новые версии иллюзии.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Мать задержанной россиянки: София Сапега - в минском изоляторе на Окрестина
"Уловка тирана в советском стиле". Мировая пресса о посадке самолета Rya...
Сборная России по хоккею впервые проиграла на ЧМ-2021
Кража из замка: золотые четки Марии Стюарт украли в Англии
На рынке криптовалют начался хаос из-за действий властей Китая
Зеленский дал поручение прекратить авиасообщение с Белоруссией
На хоккейном ЧМ избавились от официального флага Белоруссии
Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят штрафы
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Раскрыт секретный способ отключить прослушку в смартфоне (с помощью одной кнопки) Простой способ обезопасить свой смартфон от слежки с помощью скрытой кнопки
Кино
Безруков играет Бендера: первые фото со съемок Фильм «Бендер: Начало» расскажет о юности великого комбинатора и его встрече с отцом
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Gnezdo.ru
Скромница-внучка из 90-х. Только глянь на ее
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Правда красивая? А теперь посмотри на ее дочь
Его красота очаровала всех: а гляньте на сына
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Новости партнеров
На картинке есть животное: 99% не могут его найти, а вы
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Сбагрил эту простую вещь иностранцам и озолотился до старости
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь