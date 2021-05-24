18:56 (мск), источник: BBC News Русская служба
Разноцветные шарики? Неправда, на самом деле они бежевые
Шары на рисунке — трех разных цветов, верно? Неверно. На самом деле они бежевые.
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По словам Дэвида Новика, создателя этой картинки и профессора Техасского университета в
Но почему тогда шары на картинке кажутся нам разноцветными?
Иллюзия работает в силу особенностей устройства человеческого глаза, который воспринимает формы предметов более детально, чем цвета.
Поэтому, хотя очертания сфер кажутся идентичными (что правда), цвет как бы перетекает или ассимилируется с соседними пространствами, объясняет Новик.
В частности, цвет сфер приближается к цвету пересекающих их полос на переднем плане. На этом конкретном изображении множество зеленых, красных и синих полос пересекают сферы и искажают наше восприятие их фактического оттенка.
Иллюзия основана на оттенке полос переднего плана, а не на цветах фона за сферами. Если полосы удалить, иллюзия исчезнет — останутся только одинаковые бежевые шарики.
Похожим образом иллюзия работает и в случае
Психолог Майкл Уайт описал этот эффект в 1960-х годах. А в 1970 году другой психолог Ханс Манкер продемонстрировал аналогичный эффект с цветными формами и полосами, в которых полосы на переднем плане искажают воспринимаемый оттенок предметов на заднем плане.
Некоторые думают, что иллюзия возникает на ранней стадии визуальной обработки, когда свет только попадает на сетчатку. Другие считают, что эффект проявляется позже, когда мозг обрабатывает данные. Возможно, правы и те, и другие.
Новик в настоящее время изучает, какие цветовые комбинации вызывают наибольшее видимое изменение цвета формы фона. Кроме того, вместе со своим коллегой Акиёси Китаокой, профессором психологии в Университете Рицумейкан в Киото, он изучает, как эффект отличается в случаях с трехмерными и двухмерными изображениями.
«Иллюзия кажется более очевидной в случае со сферами, а не с плоскими дисками. И мы не знаем почему», — говорит Новик.
Новик заинтересовался иллюзией