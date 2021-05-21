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21:20 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что от COVID-19 в мире могли умереть не 3,4 млн человек, как значится в официальной статистике, а 6−8 млн, сообщает Reuters со ссылкой на презентацию ежегодного доклада World Health Statistics.

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Источник: Reuters

В докладе ВОЗ отмечается, что от COVID-19 в 2020 году умерли по меньшей мере 3 млн человек, то есть на 1,2 млн больше, чем указано в официальных отчетах стран.

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Как заявила глава отдела данных и статистики ВОЗ Самира Асма, учитывая рост смертей в странах Латинской Америки и Азии на фоне распространения новых штаммов коронавируса, число жертв «на самом деле, будет в два-три раза выше».

«Поэтому я думаю, что даже по самым осторожным оценкам речь может идти о 6−8 млн смертей», — сказала Асма.

По мнению экспертов ВОЗ, причин такого расхождения в данных может быть несколько. Например, во многих случаях люди умирали от COVID-19, не будучи протестированными. Кроме того, во многих странах нет надежных систем регистрации смертей.

Алена Миклашевская

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