ВОЗ: смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных

В докладе ВОЗ отмечается, что от COVID-19 в 2020 году умерли по меньшей мере 3 млн человек, то есть на 1,2 млн больше, чем указано в официальных отчетах стран.
Как заявила глава отдела данных и статистики ВОЗ Самира Асма, учитывая рост смертей в странах Латинской Америки и Азии на фоне распространения новых штаммов коронавируса, число жертв «на самом деле, будет в два-три раза выше».
«Поэтому я думаю, что даже по самым осторожным оценкам речь может идти о 6−8 млн смертей», — сказала Асма.
По мнению экспертов ВОЗ, причин такого расхождения в данных может быть несколько. Например, во многих случаях люди умирали от COVID-19, не будучи протестированными. Кроме того, во многих странах нет надежных систем регистрации смертей.