03:54 (мск), источник: ТАСС
Последние звонки в российских школах пройдут с ограничениями из-за коронавируса
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Последние звонки пройдут в большинстве регионов России в очном формате с соблюдением
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Последние звонки традиционно проходят в третьей декаде мая. В Московской области они проходят 21 и 22 мая в очном формате с соблюдением мер санитарной безопасности. В
В Магадане они пройдут только для одиннадцатиклассников, в девятых классах вместо выпускных проведут классные часы. В Адыгее, регионах Северного Кавказа, Калининградской и Волгоградской областях их смогут посетить ученики 9-х и 11-х классов, в Краснодарском крае — также четвероклассники.
«Малокомплектные школы смогут пригласить обучающихся разных классов, возможно, родителей выпускников. А если речь идет о крупных школах, где невозможно разместить учеников с учетом социальной дистанции, то присутствовать на торжественной линейке смогут только выпускники и, возможно, их родители. Также в таких школах рекомендуется при необходимости разделить линейку для 9-х и 11-х классов», — сообщил и. о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов.
В Красноярске торжественные мероприятия пройдут отдельно для каждого класса, для родителей же будут организованы
Так, столичное управление образования уже выпустило приказ о том, что в Якутске общегородской последний звонок для учеников, достигших успехов в учебе, спорте и творчестве, пройдет 26 мая онлайн.
В Ростовской области на торжественных линейках, которые будут проходить в школьных дворах в течение нескольких дней, смогут присутствовать не больше двух родственников от каждого ученика, в Ставропольском крае рекомендовано посещение линеек с присутствием одного родителя выпускника 11-го класса.
В Адыгее, Амурской и Кировской областях, Липецке родители смогут присутствовать в школах при условии соблюдения масочного режима, перед входом им измерят температуру тела.
Власти Псковской области разрешили допускать родителей на школьные выпускные, но у них на руках должен быть отрицательный тест на коронавирус.
«Учитывая все обстоятельства, сделаем так, чтобы для родителей это было бесплатно. В общей сложности речь идет почти о 15 тыс. выпускников детских садов и школ. Понимаем, что для всех детей это очень важный день, важно, чтобы родители были рядом», — написал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский распорядился патрулировать школы
В тех регионах, где позволяет
Организаторы обещают, что для выпускников на мероприятии все будет бесплатно — от масок до еды, включая концерт приглашенных музыкантов.
25 июня в Екатеринбурге пройдет первый общегородской выпускной на одной из площадок Ural Music Night. Кроме того, выпускники городских школ примут участие в акции «Сад памяти» и в день последнего звонка высадят деревья на территории своих школ, сообщила заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова на
В Кузбассе в лицее № 1 планируется организовать последний звонок в космическом стиле — руководство учреждения обратилось к космонавту Сергею Волкову с просьбой о записи видео с поздравлением выпускников.