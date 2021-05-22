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09:03 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург: производители не запрашивали у Центра им. Гамалеи технологии по очистке вакцин

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Никто из зарубежных производителей вакцины против новой коронавирусной инфекции не направил запрос в Центр. им Гамалеи с просьбой поделиться технологиями по очистке препаратов, сообщил ТАСС директор Центра Александр Гинцбург.

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Источник: Reuters

Ранее появились сообщения об образовании тромбов у некоторых привитых вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca, а позднее — американской Johnson & Johnson.

В связи с этим в средине апреля в Центре им. Н. Ф. Гамалеи сообщили, что готовы поделиться технологиями очистки при производстве вакцин с другими производителями для минимизации побочных эффектов. Тогда же указывалось, что анализ результатов клинических испытаний и массовой вакцинации «Спутником V» не выявил ни одного случая тромбоза венозных синусов головного мозга.

«Нет, никаких запросов не поступало», — сказал ученый, отвечая на соответствующий вопрос.

При производстве «Спутника V» используется технология очистки, включающая две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации.

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