Гинцбург: производители не запрашивали у Центра им. Гамалеи технологии по очистке вакцин

Ранее появились сообщения об образовании тромбов у некоторых привитых вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca, а позднее — американской Johnson & Johnson.
В связи с этим в средине апреля в Центре им. Н. Ф. Гамалеи сообщили, что готовы поделиться технологиями очистки при производстве вакцин с другими производителями для минимизации побочных эффектов. Тогда же указывалось, что анализ результатов клинических испытаний и массовой вакцинации «Спутником V» не выявил ни одного случая тромбоза венозных синусов головного мозга.
«Нет, никаких запросов не поступало», — сказал ученый, отвечая на соответствующий вопрос.
При производстве «Спутника V» используется технология очистки, включающая две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации.