Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 маяВеликое Чилийское землетрясение, основание Третьяковской галереи, начало войны Алой и Белой Розы и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
15Ситуация после стрельбы в казанской школе № 175
07:11 (мск), источник: ТАСС

Ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Антитела у людей, которые заразились коронавирусом, становятся слабее в защите против новых мутировавших штаммов через 6−12 месяцев после формирования. Как сообщило в субботу агентство Kyodo, к такому выводу пришла группа японских ученых из Университета Иокогамы.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

В исследовании приняли участие 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет. Эти люди заразились коронавирусом с февраля по апрель прошлого года.

При этом у 97% из тех, кто переболел в легкой форме, осталось достаточное количество антител через полгода после инициирования, а у 96% — через год. У перенесших вирус в тяжелой форме этот показатель достигал 100%.
Читайте также
Индийский штамм в России: ждать ли новой волны пандемии

Однако, как показало исследование, эта защита уже неэффективна к новым мутировавшим штаммам. Так, как отметили ученые, что у 69% бессимптомных или легких больных уже через 6 месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% — к индийскому.

Еще хуже обстоит ситуация с бразильским и британским вариантами вируса — устойчивыми к ним остаются лишь 19 и 15% людей соответственно.

У тех, кто тяжело или средне перенес болезнь, антитела к штаммам сохраняются примерно на одном уровне с изначальным вирусом. Таким образом, японские ученые считают, что исследование свидетельствует о необходимости вакцинации в условиях распространения новых штаммов. Особенно, по их мнению, на это стоит обратить внимание молодым людям, которые в большинстве своем не имеют симптомов в случае заражения.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
США сняли ограничения по дальности для ракет Южной Кореи
Российским дачникам разъяснили смысл запрета на петрушку
Почему в самой вакцинированной стране началась вспышка COVID
Сборная Канады стартовала с сенсационного поражения на ЧМ
Строитель военных объектов обвинен в исчезновении миллиардов
Два росгвардейца погибли при высадке из вертолета на учениях
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Горячие темы на Авто
Что-то мне жутко стало от таких планов правительства. 287
С Днём ПионЭрии, Друзья! 173
Об одуванчиках. 136
Отзывы об УАЗ 97
Новости партнеров
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Рожденным в 1950-1991 годах полагается разовая выплата: как ее получить
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 421
Учительница начальных классов активно занимается репетиторством. 360
Как купить квартиру? 200
А надо было позвать? 152
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Новости партнеров
Как ведут себя кошки, когда чувствуют у хозяина рак
Самые крутые снимки, сделанные в 70-ых
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь