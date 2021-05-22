09:51 (мск), источник: Life.ru
Центр Гамалеи исследует вакцину «Спутник V» на людях с онкологией
Клинические испытания — «не короткая история» и обычно занимают год или два, отметил учёный.
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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует до конца текущего года начать и провести значительную часть исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях с онкологией. Об этом сообщил журналистам создатель препарата, замдиректора центра по научной работе Денис Логунов в закулисье марафона «Новые знания».
«До конца года планируется утвердить протокол (исследований вакцины на онкопациентах. — Прим. Лайфа), начать и провести значимую часть исследований. Это сейчас у нас в планах», — сказал Логунов.
Он добавил, что соответствующий протокол уже подготовлен и в ближайшее время центр обратится с ним в Минздрав, который определит сроки испытаний. Учёный добавил, что клинические исследования — «не короткая история» и обычно занимают
Ранее
11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название «Спутник V». В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний «Спутника V»: он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.