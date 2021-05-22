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11:12 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 8 709

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 709, до 4 992 554, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

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Источник: РИА "Новости"

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской АО (0,02%), в Республике Тыва (0,04%), Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Магаданской области, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,05%).

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В частности, за сутки было выявлено 833 случая заражения в Санкт-Петербурге, 775 — в Московской области, 197 — в Ростовской области, по 143 — в Нижегородской и Воронежской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 263 964 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 386 против 389 днем ранее. Всего от инфекции умерли 118 125 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,37%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 345. Всего уже выздоровели 4 610 465 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1327 пациентов в Санкт-Петербурге, 582 — в Московской области, 237 — в Саратовской области, 202 — в Псковской области, 199 — в Республике Крым.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 653. Всего было выявлено 1 154 115 случаев инфицирования. В относительном выражении прирост числа заразившихся, по данным штаба, составил 0,23%. Днем ранее было выявлено 2 954 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 60 смертей из-за коронавируса.

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