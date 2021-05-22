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11:31 (мск), источник: Российская газета

Путин назвал Россию страной уникальных возможностей

Россия — страна уникальных возможностей для активного и талантливого человека, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам марафона «Новое знание». Нужно только определить свои сильные стороны и идти вперед. Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей.

Источник: РИА "Новости"

Запуск онлайн площадок обновленного общества «Знание» Владимир Путин назвал большим и знаковым проектом. Это общество многие десятилетия было флагманом массового просвещения и сыграло уникальную роль в жизни нескольких поколений. Через программы лекториев люди в самых удаленных уголках узнавали об истории, достижениях и перспективах науки, культуры, политики, производства.

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«Знание» было учреждено после войны, когда СССР возвращался к нормальной жизни и везде были нужны молодые и образованные люди. Это общество сделало знание ценностью, воспитав тысячи блестящих ученых, инженеров и рабочих, которые обеспечили технологичное и научное лидерство страны, в том числе в сферах мирного атома и космоса.

Сейчас перед Россией стоят сопоставимые задачи. «Их определили новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, а еще быстрота изменений в окружающем нас мире, новые скорости освоения знаний, которые прямо определяют успех и конкурентоспособность и каждого человека, и страны в целом», — отметил президент.

«Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества — притягательной и доступной», — подчеркнул Путин. И в этом ключевая цель работы обновленного просветительского общества, ориентированного на все возрасты и разные интересы.

При всех возможностях современных технологий ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков, заявил президент.

Поэтому важно, чтобы постоянными участниками программы были бы не только эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, известные ученые и деятели культуры. Их пример станет лучшей мотивацией для молодежи получать знания, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя и свои идеи.

«Для активного талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — напутствовал глава государства. Общество «Знание» поможет найти себя, встать на путь к успеху, заключил он.

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