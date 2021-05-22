Мишустин считает, что данные — новые нефть, платина и золото XXI века

13:08 (мск), источник: ТАСС
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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Информация является «новой нефтью» XXI века, уверен
«Вообще, данные — это новая нефть, платина, золото XXI века. И данные могут как быть источником пополнения и заработков ваших, так и разрушать», — сказал глава правительства РФ. В интернете много достоверного и не очень контента, поэтому «важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять, чтобы это не отрывало» от реального мира, заметил премьер. «Пожалуйста, будьте внимательны. От качества информации зависит эффективность решений, которые вы будете принимать», — добавил Мишустин, обращаясь к участникам форума.
Премьер назвал общество «Знание» ресурсом, который поможет получить подлинные знания, необходимые для самореализации в жизни. Премьер пожелал участникам марафона не бояться нового и добиваться успеха. «Верьте в себя и свои возможности, мечтайте, придумывайте и воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи. Дороги перед вами открыты» — заверил глава правительства.
Мишустин также отметил, что публикации в интернете зачастую несут искаженную информацию, только фундаментальные знания всегда достоверны и являются одним из важнейших критериев успеха. «Сейчас свою страничку или блог может завести в интернете любой. Когда вы читаете статьи или пост в социальных сетях, то не всегда имеете дело с достоверным источником информации», — сказал глава кабмина, отметив, что далеко не каждый является профессионалом, который способен компетентно рассуждать о многих вопросах.
Таким образом, по его словам, «зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками» информации, причем это не всегда сделано преднамеренно, «но в итоге формирует ошибочные взгляды». Причем иногда «искаженные сведения о
Он добавил, что без понимания людьми
О важных навыках
Мишустин рассказал, как знания из разных областей помогают ему в повседневной работе. «Не менее важными оказались, и для меня в том числе, и другие знания и навыки. Например, умение сформировать эффективную команду, делегировать, распределять полномочия так, чтобы вместе разные люди смогли решать сложную задачу, которая направлена на развитие самых разных направлений развития нашей страны в целом», — рассказал он, отвечая на вопросы участников просветительского марафона.
Говоря о своих наставниках, он заметил, что относится к этому вопросу очень серьезно, он напомнил, что и сам был наставником в конкурсе «Лидеры России». «Наставничество — очень важная часть работы любого руководителя», — подчеркнул он.
Мишустин отметил, что на каждом этапе его жизни наставники у него были. «Это мои любимые учителя со школы, которые привили любовь к предметам. Учительница математики, литературы, в частности», — сказал премьер. По его мнению, самое важное, чтобы между наставником и учеником было доверие, чтобы можно было посоветоваться 24 часа в сутки. «Знание того, что есть наставник и можно к нему обратиться, — дорогого стоит», — подчеркнул он.
Премьер рассказал, что в настоящий момент считает главным наставником для себя президента России Владимира Путина. «Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, он всегда поддержит», — заключил Мишустин.
О марафоне
Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве,