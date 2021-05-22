Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям и сбором бумаг

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках онлайн-марафона «Новое знание» заявил о планах сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг населению. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Наша цель — сделать так, чтобы полагающиеся человеку услуги предоставлялись автоматически, без хождения по инстанциям, без сбора бумаг», — сказал он.
По словам Мишустина, правительство намерено сделать так, чтобы «больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было».
Как отметил премьер, решение всех вопросов граждан должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время. «Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме. Просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее», — сказал Мишустин.
По его словам, сервис должен работать так, чтобы не было нужды никого и ни о чем дополнительно уведомлять. «Именно таким мы видим государство без бюрократии. Необременительным для людей и бизнеса», — заключил глава кабмина.
В апреле заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в этом году кабмин собирается запустить на портале «Госуслуги» шесть новых «суперсервисов». Среди них будут «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн».
Так называемые суперсервисы — это комплексы оцифрованных госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям (например, рождение ребенка, оформление ДТП по европротоколу, оформление в вуз, получение и оформление льгот, пенсий и т. д.). Всего на портале должны заработать 25 суперсервисов, их запуск предусмотрен национальным проектом «Цифровая экономика».
По итогам прошлого года на портале госуслуг уже запущены семь «суперсервисов». В частности, «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».