Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 маяВеликое Чилийское землетрясение, основание Третьяковской галереи, начало войны Алой и Белой Розы и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
16Обострение палестино-израильского конфликта
19Празднование Ураза-байрама в России
14:12 (мск), источник: РБК

Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям и сбором бумаг

Глава правительства заявил, что власти хотят избавить граждан от сбора бумажных документов и личных посещений госучреждений, а также рассказал, как должен выглядеть идеальный государственный сервис.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках онлайн-марафона «Новое знание» заявил о планах сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг населению. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Наша цель — сделать так, чтобы полагающиеся человеку услуги предоставлялись автоматически, без хождения по инстанциям, без сбора бумаг», — сказал он.

Читайте также
Кириенко призвал адекватнее относиться к увлечению компьютерными играми

По словам Мишустина, правительство намерено сделать так, чтобы «больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было».

Как отметил премьер, решение всех вопросов граждан должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время. «Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме. Просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее», — сказал Мишустин.

По его словам, сервис должен работать так, чтобы не было нужды никого и ни о чем дополнительно уведомлять. «Именно таким мы видим государство без бюрократии. Необременительным для людей и бизнеса», — заключил глава кабмина.

В апреле заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в этом году кабмин собирается запустить на портале «Госуслуги» шесть новых «суперсервисов». Среди них будут «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн».

Так называемые суперсервисы — это комплексы оцифрованных госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям (например, рождение ребенка, оформление ДТП по европротоколу, оформление в вуз, получение и оформление льгот, пенсий и т. д.). Всего на портале должны заработать 25 суперсервисов, их запуск предусмотрен национальным проектом «Цифровая экономика».

По итогам прошлого года на портале госуслуг уже запущены семь «суперсервисов». В частности, «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь от России
В Сбербанке рассказали о рекордной сумме хищения у одного клиента
Российским дачникам разъяснили смысл запрета на петрушку
Польша покупает у Турции 24 ударных беспилотника
Украина назвала логикой своей дипломатии «активный движ»
В Улан-Баторе температура резко упала на 27 градусов
Мишустин назвал данные новой нефтью, платиной и золотом XXI века
Дорогу на Сахалине засыпало рыбой (видео)
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Горячие темы на Авто
Что-то мне жутко стало от таких планов правительства. 287
С Днём ПионЭрии, Друзья! 173
Об одуванчиках. 141
Склероз крепчал 102
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Gnezdo.ru
Звёздные выходы, которые не так легко забыть
Красавица? А теперь взгляни на эти фото
Его красота очаровала всех: а гляньте на сына
Отец легендарный красавец СССР. А гляньте на дочь
Леди
Кейт Миддлтон выбрала неудачное платье для посещения музея Новый наряд герцогини не впечатлил публику
Новости партнеров
Самые крутые снимки, сделанные в 70-ых
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь