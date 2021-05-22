14:46 (мск), источник: Газета.Ру
Глава СПЧ выступил против снятия моратория на смертную казнь для педофилов
Глава СПЧ Валерий Фадеев объяснил, почему выступает против отмены моратория на смертную казнь для педофилов и массовых убийц.
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По его словам, лишение человека жизни за преступление неуместно с точки зрения религиозного гуманизма.
«Это с точки зрения религиозной не очень хорошо — убивать людей, даже страшных преступников. Есть много примеров судебных ошибок, в нашей стране есть примеры и в других странах, когда приговоренных к смерти людей лишали жизни, а потом выяснялось, что они невиновны, и это тоже надо учитывать», — объяснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Фадеев выразил мнение, что наказание в случае педофилии, массовых убийств детей должно быть предельно жестким, однако не нужно отказываться от моратория на смертную казнь.
Глава СПЧ добавил, что в России есть несколько специальных учреждений, где содержатся приговоренные к пожизненному заключению, и там очень тяжелые условия.
Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала отменить мораторий на смертную казнь для педофилов.