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17:23 (мск), источник: ТАСС

Просветительский марафон «Новое знание» станет ежегодным

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Просветительский марафон «Новое знание» будет проводиться минимум раз в год, сообщил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Источник: РИА "Новости"

«Марафон такой точно уже станет традиционным. По крайней мере вот такой универсальный, который затрагивает все темы, как минимум раз в год будет проходить точно», — сказал он.

По словам Кириенко, марафон посмотрели более 20 млн раз. «У нас более 20 млн просмотров. И это явно не конец — еще несколько часов осталось», — сказал Кириенко.

При этом, по его словам, количество лайков и комментариев его «удивило и порадовало даже больше», чем число просмотров. «Более миллиона социальных реакций. То есть это лайки, комментарии, их больше миллиона. Вот это прямо очень круто, а самое главное — очень содержательно, потому что ребята говорят о том, что им понравилось, что они хотели бы услышать», — подчеркнул Кириенко.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: историю и культуру, спорт, науку и технологии, индустрию и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

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