Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
17100-летие Андрея Сахарова
13Стрельба в школе в Казани
16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Напугавшая жителей Дубая пантера оказалась обычной черной кошкой

Полиция разыскивала «хищницу» несколько дней.

Полиция Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах несколько дней патрулировала два городских района в поисках сбежавшей черной пантеры.

Хищницу якобы заметили во вторник в районе Спрингс, сообщает The National. Местные жители опубликовали снятое издали и не очень четкое видео в одном из местных сообществ в соцсетях.

На место, где «видели» кошку, прибыли специалисты по диким животным. Они осмотрели местность и не нашли никаких следов пребывания хищника.

Тогда эксперты детально проанализировали видео с «пантерой» и пришли к выводу, что на нем запечатлена крупная домашняя кошка.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Мишустин рассказал о борьбе со сбором бумаг
В РПЦ предложили серьезно ограничить охоту
Глава СПЧ выступил против снятия моратория на смертную казнь
Мишустин назвал данные новой нефтью, платиной и золотом XXI века
В Улан-Баторе температура резко упала на 27 градусов
Сборная России проводит второй матч на ЧМ по хоккею (трансляция)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Кот просил мяса у продавца и куда-то его уносил. Что выяснилось позже
Дети
Как с обложки: Галкин восхитил сеть новым фото подросших детей 7-летние двойняшки Гарри и Лиза быстро взрослеют
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Дом
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
6 стильных шведских кухонь, которые приводят в восторг
Осторожно: 7 ошибок при обустройстве дачного участка
Как оформить спальню: самые простые советы и идеи
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь