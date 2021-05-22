16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Напугавшая жителей Дубая пантера оказалась обычной черной кошкой
Полиция разыскивала «хищницу» несколько дней.
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Полиция Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах несколько дней патрулировала два городских района в поисках сбежавшей черной пантеры.
Хищницу якобы заметили во вторник в районе Спрингс, сообщает The National. Местные жители опубликовали снятое издали и не очень четкое видео в одном из местных сообществ в соцсетях.
На место, где «видели» кошку, прибыли специалисты по диким животным. Они осмотрели местность и не нашли никаких следов пребывания хищника.
Тогда эксперты детально проанализировали видео с «пантерой» и пришли к выводу, что на нем запечатлена крупная домашняя кошка.
Анна Лысенко