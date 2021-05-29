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День в истории: 29 маяНачало заселения Сибири русскими, покорение Эвереста, день рождения Андрея Аршавина, а также другие события этого дня в истории
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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 29 мая

Начало заселения Сибири русскими, покорение Эвереста, день рождения Андрея Аршавина, а также другие события этого дня в истории.

Падение Константинополя

29 мая 1453 года столица Византии, город Константинополь, была захвачена турецкой армией под начальством султана Мехмеда II. Осада города длилась с 6 апреля. Число его защитников не превышало 8 тысяч человек, в то время как на стороне захватчиков воевало в десять раз больше солдат и более чем сто двадцать кораблей.

К этому времени большинство земель Восточной Римской империи уже находилось в руках османов. Падение столицы означало формальный конец империи и окончание целой эпохи. Последний византийский император Константин XI Драгаш погиб в битве. Мехмед II, получивший прозвище Завоеватель, сделал Константинополь столицей Османской империи.

Начало заселения Сибири русскими

Включение Сибири и Дальнего Востока в состав Российского государства длилось со второй половины XVI века. Важной вехой стало 29 мая 1590 года. В этот день по указу царя Фёдора Иоанновича из Сольвычегодска были отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселения Сибири русскими.

Направляя первых переселенцев в Сибирь, власти старались обеспечить их всем необходимым. В одном из первых указов о заселении говорится: «А у всякого человека было бы по три мерина добрых, да по три коровы, да по две козы, по три свиньи, да по пяти овец, да по двое гусей, да по пяти кур, да по двое утят, да на год хлеба, да соха со всем для пашни, да телеги, да всякая рухлядь, а на подмогу по 25 рублей каждому».

Родилась Янина Жеймо

29 мая 1909 года родилась советская актриса театра и кино Янина Жеймо, известная по главной роли в фильме «Золушка». Жеймо появилась на свет в городе Волковыск (ныне Белоруссия) в семье цирковых артистов. Ее отец был поляком, а мать — русской. Семья жила очень бедно, и Янина работала с детства — уже в трехлетнем возрасте она выступала в цирке наездницей.

В 14 лет девочка-подросток внезапно прекратила расти. Рост 1,48 см определил ее амплуа на всю жизнь: травести. Янина часто играла роли мальчиков и детей. Именно ее голосом говорит Герда в мультфильме «Снежная королева». Роль Золушки Жеймо исполнила в 38 лет. Даже в зрелом возрасте знаменитая актриса казалась юной девушкой.

Покорение Эвереста

Первую попытку покорить высочайшую вершину Земли предприняли британцы в 1922 году. Они установили ряд рекордов, но до пика все же не добрались. Затем последовало еще несколько неудачных попыток.

И только 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерп Тенцинг Норгей достигли вершины Джомолунгмы. Там они сделали фотоснимки, закопали в снег конфеты и маленький крест. Их экспедиция на Эверест была девятой британской (и шестнадцатой в общем счёте). Интересно, что весть об успехе экспедиции дошла до Лондона утром 2 июня 1953 года, как раз во время коронации королевы Елизаветы II.

Источник: РИА "Новости"

Родился Андрей Аршавин

29 мая 1981 года родился один из лучших современных футболистов России Андрей Аршавин. Андрей появился на свет в Санкт-Петербурге, а любовь к футболу ему привил отец — в прошлом неплохой игрок.

Мальчик начал заниматься футболом с 7 лет, в 16 уже играл за взрослую команду клуба «Смена», а в 19 Андрея пригласили в основную команду «Зенита». За девять сезонов в его составе Аршавин забил 71 мяч и завоевал с командой пять трофеев. В 2009 году Аршавин дебютировал в составе английского «Арсенала», позже вернулся в родной «Зенит», играл за «Кубань» и казахстанский «Кайрат». С 2009 по 2012 год был капитаном сборной России.

Аршавин неоднократно признавался лучшим футболистом России в различных опросах, а после чемпионата Европы 2008 года попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА.

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