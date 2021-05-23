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02:29 (мск), источник: ТАСС

ФНС готовит учебник по налогам для школьников

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России готовит учебное пособие для школьников, в котором в доступной форме будет изложен материал по налогам в РФ. Об этом сообщил руководитель службы Даниил Егоров, выступая на марафоне «Новое знание».

Источник: РИА "Новости"
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«Первое — мы сейчас готовим книгу, [она будет] просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже», — отметил Егоров, отвечая на вопрос участницы марафона о том, где школьникам и студентам можно узнавать достоверную информацию о налогах.

В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что пособие будет предназначено для школьников 10−11-х классов, которые определились с направлением обучения.

«В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ФНС.

Просветительский марафон «Новое знание» проходит 20—22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

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