ФНС готовит учебник по налогам для школьников

«Первое — мы сейчас готовим книгу, [она будет] просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже», — отметил Егоров, отвечая на вопрос участницы марафона о том, где школьникам и студентам можно узнавать достоверную информацию о налогах.
В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что пособие будет предназначено для школьников 10−11-х классов, которые определились с направлением обучения.
«В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ФНС.
Просветительский марафон «Новое знание» проходит 20—22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.