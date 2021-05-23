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 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
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03:51 (мск), источник: Российская газета

Юрист рассказал, кто в 2021 году сможет отдохнуть бесплатно в санатории

Совершенно бесплатно в 2021 году попасть в санаторий можно двумя путями. Первый — если человек принадлежит к льготной категории, имеет инвалидность или заболевание, наличие которого требует соответствующего лечения и реабилитации. И второй путь — по медпоказаниям, рассказал «Российской газете» доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: РИА "Новости"
Он уточнил, что при определённом терпении и наличии медицинских показаний каждый гражданин нашей страны может получить путевку в санаторий по полису ОМС.

Для этого необходимо прийти на приём к своему участковому терапевту, который при наличии показаний и отсутствии противопоказаний может дать направление на соответствующую врачебную комиссию.

«Надо сказать, что перечень заболеваний довольно широкий и даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения. Что уж говорить о тяжелых недугах и перенесённых операциях. Для врачебной комиссии необходимо будет собрать целый ряд документов и сдать анализы. После этого, в течение 20 дней, комиссия обязана принять решение о выдаче или невыдаче путевки. При положительном решении гражданин получит направление, по которому и оформит путевку, но только в те санатории, которые обслуживают по полису ОМС, и в порядке очереди», — рассказал юрист.

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Возвращаясь к первой категории граждан — льготников, Соловьев отметил, что безусловным правом на бесплатное санаторно-курортное лечение, осуществляемого за счёт средств федерального бюджета обладают: дети, не достигшие 18 лет, со статусом ребенка-инвалида и их законные представители; дети от двух лет при неврологических или психических отклонениях; граждане в возрасте от четырех до восемнадцати лет при хронических болезнях и состояниях, требующих серьезной профильной терапии; дети в возрасте от четырех до восьми лет в послеоперационный период и при необходимости реабилитации и восстановительной терапии; законные представители вышеперечисленных категорий при необходимости сопровождения детей, правда без компенсации проезда; несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий; если один из родителей погиб при исполнении служебных обязанностей, находясь на службе в Государственной противопожарной службе, органах государственной безопасности, исполнения наказания или ОВД.

Также льготами обладают люди при нарушениях здоровья, связанных с Чернобыльской или другой техногенной катастрофой.

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Дополнительно из средств региональных бюджетов может быть произведена оплата санаторного лечения для детей: из многодетных семей; потерявших родителей; малообеспеченных семей; семей, пострадавших от ЧС.

Кроме того, правом на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют следующие льготные категории граждан: инвалиды, независимо от группы; участники ВОВ и лица, к ним приравненные; граждане, проживавшие в период блокады в Ленинграде; инвалиды войны, чернобыльцы.

«Отмечу, что правовые основы предоставления бесплатного санаторно-курортного лечения составляют федеральный закон “О государственной социальной помощи” от 17.07.1999 N 178-ФЗ, соответствующие региональные законы, ведомственные акты Минздрава, Минтруда и других ведомств», — уточнил юрист.

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