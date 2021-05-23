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07:24 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург заявил, что у привитых в случае заражения постковидный синдром будет легче

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Граждане, которые привились против новой коронавирусной инфекции, однако заболели COVID-19, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, заявил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, — сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос. — [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму».

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Ранее Гинцбург сообщал, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины «Спутник V» единичны. В основном они фиксируются в течение трех недель после второй прививки, когда еще не полностью выработан иммунитет.

По данным завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, академика РАН Александр Чучалина, после COVID-19 у многих людей выявляется постковидный миокардит, большие изменения со стороны легких, поджелудочной железы, печени и ряд других проблем.

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