11:10 (мск), источник: Известия
В России за сутки выявили 8 951 случай COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 8 951 случай коронавируса. Об этом 23 мая заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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«За последние сутки в России выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 297 человек», — следует из сообщения.
Полностью выздоровели за сутки 7297 пациентов, зафиксировано 357 летальных исходов.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (2924),
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 001 505 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 118 482 летальных исхода, выздоровели 4 617 762 человека.
21 мая в Минздраве России указали на сохранение напряженной ситуации с COVID-19 в стране. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, все силы необходимо направить на вакцинацию населения. Особенно необходимо уделить внимание обеспечению вакцинации людей из групп риска, которых направляют на
За день до этого
Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.