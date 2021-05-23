Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
11:10 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 8 951 случай COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 8 951 случай коронавируса. Об этом 23 мая заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

«За последние сутки в России выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 297 человек», — следует из сообщения.

Полностью выздоровели за сутки 7297 пациентов, зафиксировано 357 летальных исходов.

Читайте также
Центр Гамалеи исследует вакцину «Спутник V» на людях с онкологией

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (2924), Санкт-Петербурге (842).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 001 505 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 118 482 летальных исхода, выздоровели 4 617 762 человека.

21 мая в Минздраве России указали на сохранение напряженной ситуации с COVID-19 в стране. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, все силы необходимо направить на вакцинацию населения. Особенно необходимо уделить внимание обеспечению вакцинации людей из групп риска, которых направляют на санаторно-курортное лечение.

За день до этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на вакцинацию населения от коронавируса в этом году дополнительно будет выделено 26 млрд рублей. Он подчеркнул, что добровольная бесплатная вакцинация будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета. В связи с этим правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мал займ, да дорог: объем кредитов россиян в МФО вырос почти вдвое
Звездный бокс и Баста: чем завершился первый турнир GAZFIGHT
Во время ультрамарафона в Китае насмерть замерз 21 бегун
Гинцбург назвал особенность постковидного синдрома у привитых
Юрист рассказал, кто может бесплатно отдохнуть в санатории
Пригожин прокомментировал итоги Евровидения
В Африке начал извергаться «бурлящий» вулкан Ньирагонго
Болгарский бизнесмен рассказал о хранившемся во Врбетице оружии
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Горячие темы на Авто
Что-то мне жутко стало от таких планов правительства. 294
Скажем так --Назад в будущее-- 232
Склероз крепчал 153
Об одуванчиках. 141
Кино
Екатерина Климова стала блондинкой ради новой роли Актриса опубликовала видео с площадки, на котором ее практически невозможно узнать
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Дети
Как с обложки: Галкин восхитил сеть новым фото подросших детей 7-летние двойняшки Гарри и Лиза быстро взрослеют
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Новости партнеров
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь