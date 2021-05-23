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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев разъяснил слова об обязательной вакцинации против COVID-19

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разъяснил свои слова о том, что вакцинация может приобретать общеобязательный характер в интересах государства или для защиты населения. Он заявил об этом 19 мая.

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Источник: РИА "Новости"

«Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет добровольный характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы.— “Ъ”) на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей», — написал господин Медведев в комментарии к сообщению в Facebook.

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«У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости. При этом, по мнению большинства исследователей, иммунитет, полученный после болезни или прививки от этого заболевания, не имеет пожизненного характера. Значит будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации», — сказал также зампред Совета безопасности.

Также он напомнил, что в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. «Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», — написал господин Медведев.

В России с 18 января идет массовая вакцинация от коронавируса. В марте Владимир Путин сказал, что ее темпы нужно наращивать. По данным майского исследования SuperJob, 42% россиян не собираются записываться на прививку.

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