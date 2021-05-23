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13:55 (мск), источник: Газета.Ру

Рудковская назвала ошибку Манижи на Евровидении

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская назвала ошибкой решение исполнительницы Манижи выступать с песней на русском языке. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: AFP 2021

«Все закономерно. Я изначально говорила, что не может быть чудес на свете. И заведомо рисковать и ехать с русской песней — это, на мой взгляд, была ошибка. Мы же едем на европейский конкурс», — сказала Рудковская.

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Продюсер подчеркнула, что песня на русском языке была бы уместной на российском конкурсе, но выступать с таким произведением в Европе — большой риск. В то же время она добавила, что у нее нет вопросов к Маниже, которая выступила прекрасно.

«Она очень классная артистка, у нее потрясающая энергетика. Но я изначально была не согласна с песней…», — сказала телеведущая.

Рудковская подчеркнула, что Италия изначально была у нее в фаворитах, потому что тренд на рок в настоящий момент «назревает», люди скучают по песням такого стиля.

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, позже она прокомментировала результаты. Девушка подчеркнула, что гордится собой, потому что сделала все на 100%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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