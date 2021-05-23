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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьники из России триумфально победили на Азиатской олимпиаде по физике

Золотую медаль завоевал каждый из восьми участников.

Источник: Пресс-служба Минпросвещения России

Школьники из России заняли первое место и поставили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике.

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Впервые в истории олимпиады они завоевали все 8 золотых медалей, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

«Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников из 23 стран. Олимпиада включала два соревновательных тура.

Анна Лысенко

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