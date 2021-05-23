Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
17:13 (мск), источник: Известия

Ушла из жизни заслуженная артистка России Нина Шацкая

Заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщила организация «Профком Таганка».

Источник: РИА "Новости"

«Ушла Нина Сергеевна Шацкая», — говорится в коротком сообщении, опубликованном в официальном Facebook-аккаунте организации.

Читайте также
Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

Причина смерти артистки не уточняется. Место и время похорон Шацкой пока неизвестны.

Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства. С 1964 по 1993 год Нина Сергеевна служила в Театре на Таганке. Артистка перешла в «Школу современной пьесы» в 2003 году. В 2008 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России. В фильмографии Нины Шацкой более 27 работ в 26 проектах. Среди которых «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Визит к Минотавру».

Актриса дважды была замужем. Первым ее супругом был Валерий Золотухин. В 1969 году у пары родился сын Денис. Союз актеров продлился 14 лет — с 1963 по 1977 год. Вторым мужем актрисы был актер и поэт Леонид Филатов, который ушел из жизни в 2003 году.

 Мал займ, да дорог: объем кредитов россиян в МФО вырос почти вдвое
Звездный бокс и Баста: чем завершился первый турнир GAZFIGHT
Лавров рассказал об отношении к идее проведения саммита с США
Во время ультрамарафона в Китае насмерть замерз 21 бегун
Тихановская назвала задержание создателя Nexta спецоперацией
Рудковская назвала ошибку Манижи на Евровидении
Познер упрекнул россиян в отсутствии дисциплины
Подросток из Испании вырыл себе подземную «квартиру»
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Летевшая с Навальным женщина рассказала кое-что...
Картины, запрещенные к показу в России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Авто
На всех наплевать: как водители нарушают правила парковки Мы нашли самые изощренные способы парковки машины во дворах и на улицах
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
Дети
Российские родители обеспокоены влиянием на детей игрушек поп-ит Ранее эти предметы использовались для коррекции поведения людей
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Новости партнеров
Платошкина приговорили к пяти годам условно
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Мишустин рассказал о новых выплатах россиянам
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь