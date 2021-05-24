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10:17 (мск), источник: Life.ru

«Ты чего совсем один?» Видео с потерявшим маму лосёнком растрогало пользователей Сети

За пять дней с момента публикации ролик набрал более 140 тысяч отметок «нравится» и свыше трёх тысяч комментариев.

Житель Тверской области Вадим Соловьёв встретил у леса одинокого лосёнка, потерявшего маму, и опубликовал в «Тиктоке» видео, которое растрогало пользователей Сети.

@buglim69rus

##лосенок##маленький ##69рус##тверскаяобласть

♬ оригинальный звук - вадим соловьев

«Ну что ты такой маленький? Ты чего совсем один, где мамка-то у тебя?» — спросил у лосёнка автор видео. Животное при этом сначала слегка замешкалось, однако затем всё же подошло к человеку. Мужчина ласково погладил детёныша.

За пять дней с момента публикации ролик набрал более 140 тысяч отметок «нравится» и свыше трёх тысяч комментариев. При этом у пользователей возник спор насчёт того, надо ли было гладить малыша. К единому мнению комментаторы не пришли.

По словам Соловьёва, он хорошо знает эту тропу и уверен, что с животным на ней ничего не случится. Сейчас лосёнок передан сотрудникам охотхозяйства.

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