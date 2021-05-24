WSJ сообщила о болезни ученых из Уханя до первых сообщений о коронавирусе

Как пишет газета, эта информация может свидетельствовать в пользу гипотезы об искусственном происхождении вируса.
Китайские ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре они обратились к врачам с симптомами, которые одновременно были похожи и на признаки COVID-19, и на обычную сезонную ОРВИ.
Информация о том, что сотрудники уханьской лаборатории незадолго до начала пандемии жаловались на похожие на COVID-19 симптомы, появлялась и раньше. Однако не было деталей и уточнений о числе заболевших ученых. Эти сведения появились в преддверии очередного заседания Всемирной организации здравоохранения на тему дальнейшего расследования происхождения коронавируса.
WSJ также цитирует Дэвида Ашера, который при прежней администрации президента США возглавлял в Госдепартаменте специальную группу, занимавшуюся изучением возникновения COVID-19.
«Я очень сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории, работающей с коронавирусами, в течение недели заболевают ОРВИ, из-за чего им приходится ложиться в больницу, и это никак не связано с коронавирусом», — заявил Ашер.
Американские власти еще в самом начале пандемии допускали, что она могла разразиться в результате случайной утечки коронавируса из Уханьской лаборатории. Эту теорию поддерживал и экс-президент Дональд Трамп, заявлявший, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса. Однако позже американская разведка сообщила, что у нее нет подтверждений этому.
Мировое научное сообщество склоняется к гипотезе, что вирус SARS-CoV-2 изначально появился в популяции летучих мышей и передался человеку через промежуточного носителя.
В январе 2021 года группа ученых ВОЗ из разных стран прибыла в Ухань, чтобы выяснить причины появления коронавируса. В ходе поездки эксперты посетили, в том числе, и местную вирусологическую лабораторию. По итогам поездки ученые исключили версию об искусственном происхождении SARS-CoV-2.
В мае члены Республиканской партии США из комитета по разведке палаты представителей представили доклад, в котором заявлялось о наличии убедительных косвенных доказательств утечки вируса из уханьской лаборатории.