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04:54 (мск), источник: Известия

МИД РФ оценил идею создать единую вакцину для ЕАЭС

Эксперты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могли бы собраться и обсудить, какая из существующих в этом пространстве вакцин могла бы стать общим препаратом для всего объединения. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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Источник: AP 2021

Так он прокомментировал идею ввести единую вакцину от лица всего евразийского интеграционного пространства, которая прозвучала на полях второй Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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«Эта идея интересна. Помимо российских препаратов, на нашем евразийском пространстве существует фактически несколько вакцин: есть казахстанская вакцина QazVac, и наши белорусские коллеги сказали, что они уже на подходе к выработке своей вакцины. Поэтому я думаю, вполне реально собраться специалистам, экспертам и обсудить, какая вакцина лучше. А, может, оставить все вакцины, поскольку, по мнению медиков, для каждой ситуации, для каждого человека лучше применять специфическую прививку», — сказал дипломат.

В начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в конце июня или в июле. Как подчеркнула эксперт организации Марианджела Симао, специалисты ВОЗ посетят пять различных производств препарата, на двух из них к ним присоединятся эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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