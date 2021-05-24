В США выявили проблемы с сердцем у привитых от COVID-19 подростков

По данным ведомства, редкие случаи миокардита были зафиксированы у молодых людей и подростков через несколько дней после получения второй дозы вакцины от COVID-19. При этом эксперты отмечают, что воспаление может быть не связано с вакцинацией и как правило протекает в легкой форме.
«Это может быть просто совпадением, что у некоторых людей после вакцинации развивается миокардит», — заявила специалист по инфекционным заболеваниям Селин Гундер.
Как отметили в CDC, риск миокардита, даже если подтвердится его связь с вакцинацией, значительно ниже опасностей, связанных с заражением коронавирусом.
Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За весь период пандемии коронавирусную инфекцию диагностировалии у более чем 33 млн американцев, более 589 тыс. из них скончались.
Ранее сообщалось, что в мире снизилось суточное число заражений коронавирусом.