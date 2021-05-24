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10:58 (мск), источник: Life.ru

Обман начинается ещё до разговора: эксперт раскрыл любимые номера телефонных мошенников

По его словам, злоумышленники не могут замаскироваться только под оригинальные номера банковских call-центров.

Источник: terimakasih0/СС0

Введение в заблуждение потенциальной жертвы начинается ещё до самого телефонного звонка: сначала на человека действует визуальный обман, то есть номер телефона, который он видит на экране своего смартфона. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

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«Мошенники чаще всего подбирают номера, очень похожие на оригинальные телефоны, с которых звонят из банков. Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк. Такой телефон отличается на одну цифру или цифры все те, но их меняют местами. Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация», — отметил Сизов.

Также, уточняет эксперт, мошенники давно научились маскировать свой номер телефона под любой другой с помощью специальных компьютерных программ. Исключением являются оригинальные номера банковских call-центров, их нельзя повторить. Современные технологии не требуют регистрации номера или выкупа его у абонента. Сегодня подмена телефонных номеров для мошенников — достаточно простое мероприятие, отметил специалист.

«Понятно, что некоторое время назад правительство вместе с ЦБ обеспечило защиту именно оригинальных банковских номеров. Они собрали со всех официальных call-центров их номера и обеспечили им защиту. Поэтому мошенникам и пришлось пойти по пути выбора близких, а не оригинальных номеров», — заключил эксперт.

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