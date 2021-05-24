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11:45 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 8406 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8406 человек, следует из статистики оперштаба на 24 мая. Скончались 319 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 009 911. Умерли за все время пандемии 118 801 человек.

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Источник: РИА "Новости"

Вчера, 23 мая, оперштаб сообщил о 8951 новом случае.

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В Москве за сутки выявили 2487 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1730 человек, скончались 59 пациентов. В Москве всего 1 159 526 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+851), Московская (+766), Ростовская (+194) и Воронежская (+142) области.

За сутки в России полностью выздоровели 6450 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 624 212. Продолжают лечение 266 898.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 167 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33 млн случаев, Индии (более 26,7 млн), Бразилии (свыше 16 млн), Франции (более 5,9 млн) и Турции (5,1 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

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