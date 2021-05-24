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12:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

До ста лет с гарантией — как починка ДНК продлевает жизнь

Продолжительность жизни во всем мире неуклонно растет и сегодня в среднем составляет 72 года. Однако многие живут куда дольше, и 100-летний возраст — далеко не предел.

Источник: Getty Images

Многие связывают это со здоровым образом жизни и наследственностью, однако несмотря на уверенность ученых в том, что генетика играет важную, если не решающую роль в долголетии, сам механизм продления жизни в целом остается неизученным.

А между тем такое знание могло бы сильно продвинуть человечество если не в поиске эликсира вечной молодости, то хотя бы в приобретении важных инструментов борьбы со старением.

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Большой шаг в этом направлении сделала группа исследователей во главе с профессором Паоло Гараньяни из университета Болоньи.

Они секвенировали геномы 81 человека в возрасте свыше 105 и 110 лет и затем сравнили их с геномами сравнительно молодой группы здоровых людей в возрасте 68 лет.

«Люди во второй группе не страдали многими заболеваниями, связанными с возрастом, и поэтому представляли прекрасный пример здорового старения», — подчеркивает профессор Гараньяни.

Как выяснили ученые, среди людей из группы, кому за 105, было больше обладателей пяти основных генетических вариаций, связанных с эффективной починкой ДНК, нежели в группе более молодых людей.

Результаты, полученные в ходе предыдущих исследований группы из 300 столетних людей, выявили у них наличие тех же генных групп.

Гены всех этих людей были унаследованы ими от родителей, однако ДНК может изменяться и на протяжении нашей жизни.

Некоторые из таких изменений, известные как соматические мутации, происходят в специфических клеточных линиях во всем организме и связаны с процессом старения.

Несмотря на то, что люди в старшей группе прожили на три, а то и четыре десятка лет больше людей в более молодой группе, у них обнаружилось намного меньше таких мутаций.

По мнению ученых, это означает, что некоторые люди просто рождаются с генными вариациями, позволяющими лучше ремонтировать ДНК, и у них больше шансов дожить до очень глубокой старости. Впрочем, сам механизм замедления соматических мутаций остается загадкой. С уверенностью можно сказать лишь то, что способность организма уменьшать урон, причиняемый клеткам, сама по себе играет ключевую роль в долголетии.

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