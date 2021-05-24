Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
16В Роттердаме завершилось «Евровидение-2021»
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
13:57 (мск), источник: Известия

Опубликованы результаты исследования эффективности «ЭпиВакКороны»

Изучение российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» среди привитых сотрудников Роспотребнадзора показало, что 95,8% вакцинированных при контакте с источником инфекции не заболели. Соответствующие данные следуют из материала научной статьи ведомства, опубликованной 21 мая на сайте COVID-19 Preprints.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Это, как указали в Роспотребнадзоре, демонстрирует протективную активность данного препарата.

Кроме того, трехкратная вакцинация от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» рекомендована людям старше 65 лет для повышения иммунологической эффективности. Также отмечается иммунологическая активность препарата у женщин, которая выше, чем у мужчин.

Новость
В США выявили проблемы с сердцем у привитых от COVID-19 подростков

«В целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации», — говорится в статье.

Вакцинация более 1,7 тыс. человек вакциной «ЭпиВакКорона» была проведена ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора за период с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года. Отмечается, что для 807 граждан, прошедших данную процедуру и являющихся сотрудниками Роспотребнадзора и подведомственных учреждений, было осуществлено расширенное наблюдение.

Ранее в этот день глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин сообщил, что в России полностью вакцинировались более 10 млн человек.

Он отметил, что общее количество прививок достигло более 25 млн.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе.

На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Препарат под названием «ЭпиВакКорона», разработанный научным центром «Вектор», стал второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Платформы и содержание: кабмин хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в РФ
Из рек вон: ущерб от нефтеразлива в Коми может достичь 1 млрд рублей
Лукашенко запретил трансляции с несанкционированных акций
Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят штрафы
Глава Ryanair назвал посадку самолета в Минске «актом пиратства»
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Эксперт раскрыл любимые номера телефонных мошенников
Выбраны самые забавные снимки животных
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Раскрыт секретный способ отключить прослушку в смартфоне (с помощью одной кнопки) Простой способ обезопасить свой смартфон от слежки с помощью скрытой кнопки
Авто
Железнодорожный переезд: новые штрафы и лишение прав Недавно власти ужесточили ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Авто Mail.ru рассказывает, как не остаться без прав
Кино
Манижа поделилась впечатлениями от «Евровидения» Занявшая 9-е место на конкурсе певица также рассказала о ближайших планах после возвращения домой
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
Дети
Шепелев показал редкое фото 8-летнего сына от Фриске Ведущий посвятил ребенку трогательный пост
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Дом
Как выглядит особняк на берегу Черного моря
Как выглядит дом Стивена Сигала
7 классных советов для тех, кто вечно переезжает
Как обеспечить городской комфорт на даче
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь