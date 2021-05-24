Сингапур предварительно одобрил похожий на алкотестер детектор COVID-19

Дыхательный тест, работающий по аналогии с алкотестером и способный почти мгновенно выявлять COVID-19, создан дочерней компанией Национального университета Сингапура и уже получил предварительное одобрение регулятора. «Простой в использовании дыхательный тест, который может точно определить COVID-19 в течение минуты, получил предварительное разрешение от Управления наук в сфере здравоохранения Сингапура», — сообщила пресс-служба университета.
Новое тестирование схоже с действием стандартного алкотестера, с помощью которого дорожная полиция проверяет, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, отмечает Bloomberg. Он прост в применении и не требует присутствия медицинского персонала или обработки в лаборатории: человек дует в одноразовый мундштук, выдыхаемый воздух попадает в ультрасовременный масс-спектрометр, который сравнивает летучие органические соединения в его дыхании с маркерами, которые свойственны больному коронавирусом. Запатентованный программный алгоритм выдает результаты менее чем за минуту.
Разработан прибор стартапом Breathonix, созданным тремя выпускниками Сингапурского университета. Глава Breathonix Цзя Чжунань отметил, что перекрестное загрязнение в ходе теста маловероятно, поскольку мундштук оснащен односторонним клапаном и слюноотделителем для предотвращения вдыхания или попадания слюны в аппарат.
Агентство Bloomberg отмечает, что технология тестирования Breathonix прошла три клинических испытания — два в Сингапуре и одно в Дубае.
На раннем этапе исследовании в Сингапуре, в котором участвовали 180 пациентов, прибор показал чувствительность в 93%, а специфичность (показатель, отражающий точность работы модели) — 95%.
В настоящее время стартап и Минздрав Сингапура приступают к тестированию новой технологии на контрольно-пропускном пункте Туас на западе страны. Там прибывающие путешественники будут проходить проверку с помощью нового прибора. Если дыхательный тест будет положительным, то будет проведен подтверждающий ПЦР-тест. Традиционные экспресс-тесты на антигены, которые сейчас сдают все прибывающие в Сингапур люди, продолжат применяться вместе с новым дыхательным тестом.