«Космический капиталист». Рогозина не впечатлила речь Илона Маска на российском форуме

«Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой “эффект вау”, когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно», — привело РИА «Новости» заявление Рогозина на конференции Startup Village в Сколково.
Он добавил, что с уважением относится к деятельности Маска, прежде всего к его компании SpaceX. При этом глава «Роскосмоса» заявил, что на подобные форумы надо приглашать также и российских представителей, поскольку удивлять россиян американскими технологиями нет смысла.
У нас нет таких людей, как Илон Маск, который, скажем так, такой космический капиталист. Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала. Чтобы эти люди понимали, что на них делает ставку общество наше.
Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»
Он пояснил, что компания Илона Маска располагает средствами выведения и производством космических аппаратов. Кроме того, там есть «конечный этап этой пищевой цепочки» — операторские компании, которые покупают у него же сигнал с орбитальной группировки.
По словам главы «Роскосмоса», в ближайшие два-три года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике. Он привёл в качестве примера первую за 45 лет отправку российской автоматической станции к Луне, запланированную на октябрь 2021-го. Кроме того, в сентябре 2022 года ожидается запуск к Марсу совместной с Европой автоматической станции ExoMars, а в декабре 2023 года — первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» и первый полёт нового пилотируемого корабля «Орёл».
Миллиардер Илон Маск принял участие в российском форуме «Новое знание» 21 мая, присоединившись к мероприятию по видеосвязи. Бизнесмен предсказал скорое официальное появление Tesla в России и выступил за выстраивание коммуникации между РФ и США. Маск ответил на вопросы молодёжи о космосе, смысле жизни, внеземной жизни и транспорте.