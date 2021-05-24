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15:37 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Космический капиталист». Рогозина не впечатлила речь Илона Маска на российском форуме

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не впечатлился речью главы Tesla и SpaceX Илона Маска на российском форуме «Новое знание». По мнению руководителя госкорпорации, американский миллиардер не сказал ничего нового. Рогозин призвал приглашать на такие мероприятия и российских представителей, чтобы о них знала страна.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой “эффект вау”, когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно», — привело РИА «Новости» заявление Рогозина на конференции Startup Village в Сколково.

Он добавил, что с уважением относится к деятельности Маска, прежде всего к его компании SpaceX. При этом глава «Роскосмоса» заявил, что на подобные форумы надо приглашать также и российских представителей, поскольку удивлять россиян американскими технологиями нет смысла.

У нас нет таких людей, как Илон Маск, который, скажем так, такой космический капиталист. Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала. Чтобы эти люди понимали, что на них делает ставку общество наше.
Дмитрий Рогозин ​​​​​​​ 
глава «Роскосмоса»

По пути SpaceX

В ходе мероприятия Дмитрий Рогозин рассказал, что самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» идёт по пути SpaceX.

Он пояснил, что компания Илона Маска располагает средствами выведения и производством космических аппаратов. Кроме того, там есть «конечный этап этой пищевой цепочки» — операторские компании, которые покупают у него же сигнал с орбитальной группировки.

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Будущее российской космонавтики

По словам главы «Роскосмоса», в ближайшие два-три года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике. Он привёл в качестве примера первую за 45 лет отправку российской автоматической станции к Луне, запланированную на октябрь 2021-го. Кроме того, в сентябре 2022 года ожидается запуск к Марсу совместной с Европой автоматической станции ExoMars, а в декабре 2023 года — первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» и первый полёт нового пилотируемого корабля «Орёл».

Выступление Маска

Миллиардер Илон Маск принял участие в российском форуме «Новое знание» 21 мая, присоединившись к мероприятию по видеосвязи. Бизнесмен предсказал скорое официальное появление Tesla в России и выступил за выстраивание коммуникации между РФ и США. Маск ответил на вопросы молодёжи о космосе, смысле жизни, внеземной жизни и транспорте.

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Алексей Терёшин

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