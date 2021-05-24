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16:28 (мск), источник: Ведомости

Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового смертоносного вируса

В мире появится новый вирус, потенциально более заразный и смертоносный, чем коронавирус, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

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Источник: AP 2021

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — сказал Гебрейесус (цитата по ТАСС).

Он отметил, что главным драйвером пандемии является отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, ресурсами и технологиями. «Сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов», — подчеркнул глава ВОЗ.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 167 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33 млн случаев, Индии (более 26,7 млн), Бразилии (свыше 16 млн), Франции (более 5,9 млн) и Турции (5,1 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

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