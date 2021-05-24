Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
12Фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика»
17100-летие Андрея Сахарова
18:35 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: трехкратная прививка «Эпиваккороной» возможна при слабом иммунном ответе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/ — Утвержденной схемой вакцинации остается двукратная с интервалом 21 день, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Трехкратная вакцинация от коронавируса «Эпиваккороной» возможна, если у пожилых людей слабо формируется иммунный ответ. Однако утвержденной схемой вакцинации остается двукратная с интервалом 21 день, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Читайте также
Доля вакцинированных в Евросоюзе с апреля выросла почти в три раза

Ранее на сайте COVID-19 Preprints было опубликовано научное исследование ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, согласно которому трехкратная вакцинация от коронавируса препаратом «Эпиваккорона» была рекомендована людям старше 65 лет для повышения иммунологической эффективности.

«В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора пояснили, что имелось в виду, что трехкратная вакцинация возможна, если у пожилых людей слабо формируется иммунный ответ. Вакцина аректогенна, поэтому подходит и такой вариант ее применения. Утвержденной схемой вакцинации остается вакцинация двукратно с интервалом 21 день», — говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов, сейчас проводится изучение эффективности и напряженности поствакцинального иммунитета у различных групп населения и отрабатываются разные схемы иммунизации.

На первом этапе интервал составляет 14−21 день. В настоящее время также рассматривается вопрос о возможности введения третьей дозы вакцины у людей при так называемом синдроме засыпающего иммунного ответа.
Александр Горелов
заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии
Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Сборная России по хоккею впервые проиграла на ЧМ-2021
Кража из замка: золотые четки Марии Стюарт украли в Англии
На рынке криптовалют начался хаос из-за действий властей Китая
Зеленский дал поручение прекратить авиасообщение с Белоруссией
На хоккейном ЧМ избавились от официального флага Белоруссии
Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят штрафы
Профессор объяснил оптическую иллюзию с разноцветными шариками
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Летевшая с Навальным женщина рассказала кое-что...
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Новости партнеров
Вам "в лоб" летит авто: первое, что надо предпринять
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое оружие
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Горячие темы на Авто
Скажем так --Назад в будущее-- 255
Возможно ли как-то справиться с боязнью гаишников? 197
Склероз крепчал 156
Отзывы об УАЗ 107
Кино
Безруков играет Бендера: первые фото со съемок Фильм «Бендер: Начало» расскажет о юности великого комбинатора и его встрече с отцом
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Популярные темы на «Детях»
Вторник.. Картинки. 559
Егэ 558
И опять про Должен 468
Забавные картинки 448
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Дом
Как выглядит особняк на берегу Черного моря
Как выглядит дом Стивена Сигала
7 классных советов для тех, кто вечно переезжает
Как обеспечить городской комфорт на даче
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь