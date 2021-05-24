Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 маяВ Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», прошел первый конкурс «Евровидение» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
15Жара в Москве
15Богиня поп-музыки: Шер — 75
17:30 (мск), источник: ТАСС

Президент Боливии Арсе привился «Спутником V»

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе в понедельник привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает Боливийское информационное агентство.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
17:55 (мск)Аргентинские врачи подтвердили эффективность «Спутника V» против бразильского варианта COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«<…> Полагаю, что это станет сигналом для населения, чтобы они обратились в прививочные центры. Кто этого еще не сделал — за первой дозой, а тем, кому пора сделать второй укол, — за второй», — приводит агентство слова главы государства.

Новость
Медведев разъяснил слова об обязательной вакцинации против COVID-19

Вакцинация от коронавируса стартовала в Боливии 29 января с использованием российской вакцины «Спутник V». Еще до прибытия в страну препарата пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер сообщал о намерении Арсе привиться одним из первых, «чтобы показать доверие к процессу вакцинации». Впоследствии было решено дождаться очереди боливийского лидера по прививочному календарю в соответствии с возрастом.

В настоящее время в Боливии, помимо «Спутника V», используются препараты от COVID-19 производства британско-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm. К настоящему времени свыше 1 млн боливийцев уже получили по меньшей мере первую дозу вакцины.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Страны Евросоюза готовят запрет на полеты в Белоруссию
«Спартак» назвал имя нового главного тренера
На хоккейном ЧМ избавились от официального флага Белоруссии
Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят штрафы
Россия играет со Словакией на чемпионате мира (трансляция)
В Японии рассекретили документы о планах СССР отдать часть Курил
Эксперт раскрыл любимые номера телефонных мошенников
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Раскрыт секретный способ отключить прослушку в смартфоне (с помощью одной кнопки) Простой способ обезопасить свой смартфон от слежки с помощью скрытой кнопки
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Популярные темы на «Детях»
Вторник.. Картинки. 559
Егэ 558
И опять про Должен 468
Забавные картинки 448
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Дом
Как выглядит особняк на берегу Черного моря
Как выглядит дом Стивена Сигала
7 классных советов для тех, кто вечно переезжает
Как обеспечить городской комфорт на даче
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь