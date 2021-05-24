Президент Боливии Арсе привился «Спутником V»

17:30 (мск), источник: ТАСС
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«<…> Полагаю, что это станет сигналом для населения, чтобы они обратились в прививочные центры. Кто этого еще не сделал — за первой дозой, а тем, кому пора сделать второй укол, — за второй», — приводит агентство слова главы государства.
Вакцинация от коронавируса стартовала в Боливии 29 января с использованием российской вакцины «Спутник V». Еще до прибытия в страну препарата
В настоящее время в Боливии, помимо «Спутника V», используются препараты от COVID-19 производства