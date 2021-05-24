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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Калифорнии снимает диких животных у себя на заднем дворе

Попить воды из пруда к ней приходят самые разные лесные обитатели.

Дженнифер Джордж из города Виста, штат Калифорния, некоторое время назад решила установить у себя на заднем дворе металлическую миску с водой, чтобы птицы и животные, обитающие в округе могли попить в жаркую погоду. Рядом с миской она также установила скрытую камеру, чтобы посмотреть на своих гостей.

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Сначала на импровизированный водопой стали прилетать птицы, но вскоре о миске с водой узнали и другие местные обитатели. Благодаря камере Дженнифер узнала, что к ней приходят опоссумы, скунсы, белки, койоты и рыси.

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Увидев, как популярна ее идея, американка улучшила условия и организовала для своих диких гостей небольшой прудик с фонтаном, который птицы используют в качестве душа.

Фото и видео со скрытой камеры Дженнифер публикует в соцсетях. Она настолько увлеклась этим делом, что начала сотрудничать с центром зоозащитников Wildlife Care of Southern California, которым она сообщает о больных животных или о тех, кто ждет пополнения в семействе.

Екатерина Гура

Еще больше интересного о животных

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