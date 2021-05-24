17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Калифорнии снимает диких животных у себя на заднем дворе
Попить воды из пруда к ней приходят самые разные лесные обитатели.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Дженнифер Джордж из города Виста, штат Калифорния, некоторое время назад решила установить у себя на заднем дворе металлическую миску с водой, чтобы птицы и животные, обитающие в округе могли попить в жаркую погоду. Рядом с миской она также установила скрытую камеру, чтобы посмотреть на своих гостей.
Сначала на импровизированный водопой стали прилетать птицы, но вскоре о миске с водой узнали и другие местные обитатели. Благодаря камере Дженнифер узнала, что к ней приходят опоссумы, скунсы, белки, койоты и рыси.
Увидев, как популярна ее идея, американка улучшила условия и организовала для своих диких гостей небольшой прудик с фонтаном, который птицы используют в качестве душа.
Фото и видео со скрытой камеры Дженнифер публикует в соцсетях. Она настолько увлеклась этим делом, что начала сотрудничать с центром зоозащитников Wildlife Care of Southern California, которым она сообщает о больных животных или о тех, кто ждет пополнения в семействе.
Екатерина Гура