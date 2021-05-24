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17:55 (мск), источник: BFM.ru

Аргентинские врачи подтвердили эффективность «Спутника V» против бразильского варианта COVID-19

Исследование подтвердило, в частности, что иммунитет к коронавирусу позволяет нейтрализовать бразильский штамм как в случае получения двух уколов, так и уже после первого.

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Источник: Reuters

РФПИ сообщил, что аргентинский институт Кордовы подтверждает высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» против бразильского варианта коронавируса.

«РФПИ объявляет данные исследования, проведенного Институтом вирусологии Национального университета Кордовы и властями Кордовы, которые подтверждают нейтрализующую эффективность двухкомпонентной российской вакцины “Спутник V” против бразильского штамма коронавируса, впервые выявленного в городе Манаус, а также высокий иммунный ответ у вакцинированных препаратом», — цитирует РИА Новости сообщение.

Исследование аргентинских ученых подтвердило, в частности, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у привитых «Спутником V», позволяет нейтрализовать бразильский штамм как в случае получения двух уколов, так и уже после первого.

«Аргентина первой из стран Латинской Америки стала применять “Спутник V” для вакцинации населения, и сейчас мы видим, что использование препарата помогает защитить население не только против известных, но и новых вариантов вируса, включая бразильский. При этом сильный иммунный ответ формируется уже после получения первой дозы вакцины», — приводит РФПИ слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

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