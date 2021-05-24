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19:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Кража из замка. Золотые четки Марии Стюарт похищены в Англии

Из замка Арундел в английском графстве Западный Сассекс украли золотые и серебряные предметы стоимостью более миллиона фунтов, в том числе золотые четки Марии Стюарт, с которыми она взошла на эшафот в 1587 году. Специалисты говорят о незаменимой потере: четки имеют бесценное историческое значение, а кроме того, в Британии осталось не так много вещей, принадлежавших королеве Шотландии.

Источник: GETTY IMAGES

Среди прочих пропавших предметов — чаши для коронации, которые Мария подарила графу-маршалу Англии.

Замок открылся после длительного локдауна лишь в минувший вторник, а кража произошла в пятницу — сигнализация сработала в 22:30 по местному времени (00:30 МСК). Воры проникли через окно и разбили стеклянный шкаф, где хранились реликвии.

В полиции не исключают, что обнаруженный брошенным и горящим в соседнем городе Барлавингтоне внедорожник имел отношение к преступлению.

«Уникальные реликвии»

«Были украдены различные предметы, имеющие большое историческое значение. Четки не представляют особой ценности как металл, но как часть истории семьи Говард и национального наследия они незаменимы», — сказал представитель замка.

Источник: GETTY IMAGES

Представитель совета попечителей замка Арундел сказал: «Украденные предметы имеют значительную денежную ценность, но как уникальные артефакты коллекции герцога Норфолкского имеют неизмеримо большее и бесценное историческое значение. Поэтому мы призываем всех, у кого есть информация, обратиться в полицию, чтобы помочь им вернуть эти сокровища».

Кража на заказ

Питер Сквайрс, профессор криминологии в университете Брайтона, отметил, что в последнее время происходит «удивительно много» краж древностей и предметов культурного наследия.

Он сказал, что вещи часто крадут на заказ, а потом они попадают в частные коллекции.
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В интервью Би-би-си профессор сказал: «В зонах боевых действий на Ближнем Востоке есть много свидетельств разграбления музеев и того, что украденные предметы быстро попадают в интернет, где на них делают ставки дилеры. Конечно, золото можно просто переплавить, но это значительно снижает его ценность, поэтому найти кого-то, кому нужны предметы, а не просто слитки, — вот цель воров».

Профессор Кейт Уильямс из университета Рединга объясняет: «Когда [Мэри] бежала из Шотландии в Англию, большая часть ее имущества была разграблена. После казни почти все, что у нее оставалось, было сожжено, потому что существовали опасения, что ее будут воспринимать как католическую мученицу».

Молли О’Мэлли из Управления уголовного розыска Чичестера призвала людей, которые были в Арунделе в пятницу вечером и видели любую подозрительную активность в районе замка, связаться с полицией, а также немедленно сообщать о предложениях купить украденные предметы, если такие последуют.

Кто такая Мария Стюарт?

Источник: GETTY IMAGES

Мария родилась во дворце Линлитгоу в 1542 году и стала королевой, когда ее отец умер вскоре после ее рождения. В 1548 году Марии пришлось перебраться во Францию, Шотландией тем временем правили регенты.

Мария вернулась в Шотландию в 1561 году и взошла на шотландский трон, после шести лет правления в возрасте 24 лет ей пришлось отречься от престола.

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После неудачной попытки вернуть трон Мария бежала в Англию в поисках защиты своей кузины Елизаветы I.

Ранее Мария претендовала и на английскую корону, и многие английские католики считали ее законным правителем. Марию Стюарт обвинили в заговоре с целью убийства королевы Елизаветы I и обезглавили в феврале 1587 года. Прежде чем ее казнили в замке Фотерингей в 1587 году, она провела 18 лет под стражей в Шеффилдском замке. Ей было 44 года.

Ее сын Джеймс стал королем Шотландии и Англии.

Замок Арундел

Замок Арундел был построен во времена Вильгельма Завоевателя. Владелец замка традиционно носит титул графа Арундела (старейший графский титул в Британии). С XV века замок служит основной резиденцией герцогов Норфолков из рода Говардов, которым он достался от предыдущих владельцев.

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Хозяева замка появляются на страницах исторических хроник Шекспира.

Арундел посещали и английские монархи: в 1380 году Генрих Болингброк сыграл здесь свадьбу с Марией де Богун, а в 1846 году его посетила королева Виктория с супругом.

Сам замок и окружающие его земли в основном открыты для публики.

Герцог Норфолк является также графом-маршалом Англии — этим титулом семья Говардов владеет полтысячи лет. Граф-маршал организует крупные торжественные государственные мероприятия, такие как открытие парламента, коронации и государственные похороны.

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