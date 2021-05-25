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09:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В Индии зафиксировали вспышку «желтой плесени» вслед за черной и белой

В индийском городе Газиабад зафиксировали вспышку «желтой плесени» вслед за черной и белой. Об этом сообщает издание The Economic Times. О первом случае сообщил местный оториноларинголог Б. П. Тьяги. Медик рассказал, что впервые столкнулся с заражением этим грибком среди людей, обычно он наблюдается у рептилий.

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Источник: AP 2021

По словам врача, пациент жалуется на вялость и слабость, а также отсутствие аппетита, что приводит к снижению веса. Кроме того, пациент также заразился «белой плесенью». Медик отметил, что состояние больного нельзя назвать удовлетворительным, он все еще проходит лечение.

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Ранее стало известно, что количество зараженных «черной плесенью» (мукормикозом) в Индии приблизилось к девяти тысячам. Заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19. По мнению врачей, причина может быть в стероидах, используемых для лечения коронавируса.

Болезнь выявляют через 12−18 дней после выздоровления от коронавируса. Согласно проведенным исследованиям, все заболевшие мукормикозом были диабетиками, ни у одного из пациентов не наблюдалось нормального уровня сахара в крови.

Количество заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля. По числу погибших страна вышла на третье место в мире: от вируса скончались 300 тысяч человек.

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