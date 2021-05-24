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21:58 (мск), источник: Известия

Россияне негативно оценили роль школы в подготовке детей к самостоятельной жизни

Более 80% россиян считают, что школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни. Об этом говорится в исследовании, проведенном партией «Новые люди» и Всероссийским центром изучения общественного мнения, результаты есть в распоряжении «Известий». Исследование проводилось в апреле 2021 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 12 до 60 лет.

Источник: РИА "Новости"

Новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей, заявил лидер партии Алексей Нечаев. Он подчеркнул, что предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, таких как грамотность и умение читать.

«Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик — государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик — это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», — отметил он.

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В ходе опроса выяснилось, что 60% респондентов хотели бы быть предпринимателями, а 62% родителей желают, чтобы их дети стали предпринимателями. При этом останавливают россиян от начала бизнеса в большинстве случаев три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры.

«Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса», — заявил замдекана факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Моручков.

Сегодня у фонда «Капитаны» работает программа обучения предпринимательству в Москве и 12 регионах России, которая предлагает новый подход к образованию школьников. Именно ее готовы масштабировать на всю страну, подчеркнул Моручков.

Ранее исследование показало, что 70% школьников уже знают, чем хотят заниматься в будущем. Так, большинство предпочитают блоггинг, программирование и киберспорт.

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