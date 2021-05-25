В Роспотребнадзоре призвали не бояться «черной плесени»

«Черная плесень» появляется при любых иммунодефицитных состояниях, и понятно, что такое серьезное заболевание, как COVID-19, может быть ассоциировано с этой проблемой. На самом деле нам нельзя полностью экстраполировать данные Индии на наши, потому что там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет, — сказал Горелов.
Днем ранее стало известно, что в Индии зафиксировано более 8,8 тыс. случаев «черной плесени». 21 мая сообщалось о 7250 зараженных мукормикозом в Индии. Также отмечалось, что в стране зафиксировано по меньшей мере 219 смертей, связанных с данным заболеванием.
20 мая индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии «черной плесени», которая чаще всего поражает переболевших COVID-19. Вспышку инфекции зафиксировали в Индии в начале мая.
Как 17 мая объяснил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Николай Климко, заболевание распространяется не только на территории Индии, а встречается во всех странах, и Россия — не исключение. Специалист предупредил, что в первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом.