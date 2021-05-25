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01:09 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре призвали не бояться «черной плесени»

Опасаться распространения в России грибкового заболевания мукормикоза, которое также называют черной плесенью, не стоит. Об этом 24 мая заявил журналистам заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Источник: AP 2021

«Черная плесень» появляется при любых иммунодефицитных состояниях, и понятно, что такое серьезное заболевание, как COVID-19, может быть ассоциировано с этой проблемой. На самом деле нам нельзя полностью экстраполировать данные Индии на наши, потому что там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет, — сказал Горелов.

Днем ранее стало известно, что в Индии зафиксировано более 8,8 тыс. случаев «черной плесени». 21 мая сообщалось о 7250 зараженных мукормикозом в Индии. Также отмечалось, что в стране зафиксировано по меньшей мере 219 смертей, связанных с данным заболеванием.

20 мая индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии «черной плесени», которая чаще всего поражает переболевших COVID-19. Вспышку инфекции зафиксировали в Индии в начале мая.

Как 17 мая объяснил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Николай Климко, заболевание распространяется не только на территории Индии, а встречается во всех странах, и Россия — не исключение. Специалист предупредил, что в первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом.

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