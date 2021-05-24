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24 мая, источник: Известия

Сноуден назвал возмутительной ситуацию с самолетом Ryanair в Минске

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, разыскиваемый в 2013 году на борту самолета президента Боливии, который был вынужден совершить посадку в Вене, назвал возмутительным инцидент с бортом Ryanair в Минске.

Источник: РИА "Новости"

«Посадка самолета по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением. Это современное выражение “экстраординарной выдачи” времен Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — написал Сноуден в комментарии в Twitter.

В 2013 году власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет президента Боливии Эво Моралеса, возвращавшегося из Москвы на родину. Досмотр был произведен в связи с подозрением о нахождении на борту Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру.

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Тогда, по результатам обыска самолета, экс-сотрудника ЦРУ найти не удалось.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Экипаж принял решение о посадке. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

Кроме того, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

В самой же Белоруссии была создана комиссия по расследованию ситуации, связанной с посадкой самолета Ryanair в Минске.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

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