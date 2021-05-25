Продажи медицинских масок в России снизились на 61%

Аналитики отмечают, что с наступлением лета россияне закупают средства индивидуальной защиты (СИЗы) более редко и несистемно. Например, люди, которые вакцинировались от коронавируса или приобрели иммунитет естественным путем, полагают, что маски им не нужны.
Также снижение интереса к СИЗам можно объяснить переходом на многоразовые маски. Причем покупатели предпочитают декорированные маски, рассказали в AliExpress Россия.
«Россияне хотят быть модными даже в защитных масках. Они всё чаще выбирают многоразовые изделия с декором. В апреле 2021 года спрос на товары этой категории вырос в 12,6 раз по сравнению с апрелем прошлого года», — отметили в пресс-службе компании.
Особенно популярны у россиян наборы эластичных масок со стразами, а также маски-косынки для вечерних выходов, маски с пайетками и вышивкой. По словам аналитиков, главное для пользователей — анатомическая форма изделий и наличие вкладок под защитные фильтры.