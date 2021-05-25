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05:23 (мск), источник: ТАСС

Глава Центра имени Чумакова призвал не хвастаться уровнем антител к коронавирусу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов призвал не хвастаться уровнем антител к коронавирусу после вакцинации. Такое мнение он выразил в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

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Источник: Агентство «Москва»

«Нет, не стоит. Например, ни в Германии, ни в США вы не сможете сдать тест на антитела. Для этого вам надо пройти длинную дорогу, ваш лечащий врач должен обосновать причину. Поэтому уровень антител не является предметом обсуждения среди неспециалистов. И это правильно. Если препарат (вакцина от коронавируса — прим. ТАСС) прошел клиническое испытание, получил регистрационное свидетельство и врач согласовал применение, то это все. И не надо хвастаться уровнем антител», — ответил Ишмухаметов на вопрос о необходимости сдачи тестов на антитела к вирусу после вакцинации.

Он также добавил, что антитела определять проще, чем другие части иммунитета. Например, в настоящее время отсутствуют адекватные быстрые методы определения клеточного иммунитета.
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По мнению главы Центра имени Чумакова, эффективность вакцин, как китайских, так и отечественных и американских, будет определена примерно через год при нормальном завершении третьей фазы испытаний. «В “военное” время определить эффективность вакцинации крайне сложно, это носит относительный характер», — добавил Ишмухаметов.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» Центра имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени М. П. Чумакова РАН.

Все три вакцины двухкомпонентные. Повторная вакцинация другим вектором «Спутника V» производится через 21 день, «Эпиваккорону» вводят двукратно с интервалом не менее 14−21 дня, «Ковивак» вводится с интервалом в 14 дней.

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