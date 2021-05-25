02:58 (мск), источник: Известия
Центр Чумакова анонсировал начало третьей стадии испытаний «КовиВака»
Третья стадия испытаний «КовиВака» начнется через
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«Мы подали [документы], нам задали дополнительные вопросы, как это бывает, мы на них ответили, ждем, — пояснил Айдар Ишмухаметов. — Думаю,
Также ученый объяснил, почему в инструкции к вакцине описаны побочные эффекты, хотя ранее он сам говорил, что у добровольцев, участвующих в первой и второй фазах испытаний препарата, нежелательных реакций не было.
«Когда пишутся инструкции, имеется в виду, что дальше будут тысячи, сотни тысяч и миллионы вакцинированных. Мы исходим не из практического опыта первых испытуемых, а скорее из вероятных опытов работы с цельновирионными вакцинами, поэтому там у нас изложены обычные побочки: боль в месте укола, покраснение, возможно, головная боль. Это не значит, что мы с этим столкнулись. Мы просто пытаемся подготовить потребителя к возможной ситуации», — сообщил Айдар Ишмухаметов.